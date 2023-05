A tavalyi év végét alapjában meghatározó kirptopiaci tél végeztével ismét megpróbálkoznak a tőzsdére lépéssel az alternatív devizák világában ismert vállalatok – a történelmi tapasztalatok nem mellettük szólnak ugyan, de a jelenlegi piaci környezetet akár még hasznukra is fordíthatják.

A március közepén kirobbant bankpánik ugyanis alapjában formálta át az idei befektetői várakozásokat: a Fed történelmi kamatemelési kampánya a pénzügyi rendszer megingása miatt a korábban vártnál előbb érhette el zenitjét a múlt heti emeléssel, így a részvénypiacok fellélegezhetnek, és visszatérhet a tőke az államkötvények és a kincstárjegyek irányából.

A bankpánik pedig a kriptodevizáknak is jót tett, raliba fogva a bitcoint és több száz milliárd dollárral növelve a kriptoszektor piaci értékét.

Ez a lendület pedig a szegmens vállalatainak jövőképében is megjelent: a bitcoinbányászattal foglalkozó Bitdeer a múlt hónapban már sikeresen tőzsdére is lépett egy SPAC-on (special-purpose acquisition company, különleges célú felvásárlási társaság) keresztül, a Nasdaqon lehet kereskedni részvényeivel. Ilyen formában tervez piacra kerülni a felhőalapú bányászattal foglalkozó BitFuFu, illetve a kripto-ATM-gyártó Bitcoin Depot is.

A SPAC-okon keresztüli tőzsdére lépés azért kifejezetten vonzó a cégek, főként a startupok számára, mivel így el tudják kerülni a hagyományos IPO-k hosszadalmas folyamatát, és adott esetben nem kell megfelelniük minden befektetői és hatósági elvárásnak sem – a szabadpiac tőkéjéhez ugyanakkor minden további nélkül hozzáférést szereznek. A SPAC-okat általában ismert nagybefektetők hozzák létre, akik tőzsdére is léptetik a biankó cégeket csupán azzal a céllal, hogy amint találnak egy arra érdemes vállalatot, azzal egyesüljenek, és osztozzanak a jövőbeli sikereiben.

A Chia Network blokklánccal foglalkozó vállalat azonban más utat választott: ők a hagyományos utat követve terveznek piacra lépni, ugyanakkor nem vernék nagy dobra, hogy a kriptoszektorban tevékenykednek. A vállalat vezérigazgatója szerint ez azért van, mert ők vállalati szoftvercég, nem pedig kriptocég – igaz, a vállalat egy blokkláncot üzemeltet, amelynek saját tokenje is van chia néven.

A tőzsdén már jelen lévő vállalatok részvényárfolyamának idei teljesítményét látván nem meglepő, hogy sokan szeretnének a nyomdokaikba lépni: a Coinbase, a Marathon Digital és a Riot kurzusai hatalmas ralin vannak túl az év első négy hónapját követően.

Szárnyalnak a kriptós cégek részvényei.

Az idei esztendő ugyanakkor a részvénypiaci és makrogazdasági bizonytalanság nyomán nem kedvezett a tőzsdére lépések teljes számát tekintve:

míg a tavalyi év első négy hónapjában 102 cég lépett tőzsdére 15 milliárd dollár értékben, addig az idén mindössze 61 belépés történt 8,3 milliárd dolláros értékeltség mellett.

A kriptóval foglalkozó vállalatok optimizmusa érthető, ugyanakkor a mögöttes lendület kérdése már nem annyira egyértelmű. A bitcoin iránti érdeklődés drasztikusan csökkent az idén még annak 70 százalékos ralija ellenére is, ahogy a szabályozói fellépés is egyre csak növekszik a szektor cégeivel szemben. A Coinbase, mint a legnagyobb jelenleg még talpon maradt kriptotőzsde hosszadalmas csörtére rendezkedhet be az amerikai tőzsdefelügyelettel, de a szegmens többi szereplője sem ússza meg a hatóságok mélyreható vizsgálatait.

A SPAC-okon keresztüli tőzsdére lépés pedig már önmagában sem jó kezdet a legtöbb vállalatnak: a cégek életben maradási esélyei ugyanis rohamosan csökkentek az elmúlt időszakban – a kriptoszektor ugyanakkor okozott már meglepetéseket a múltban, így előre leírni őket most sem érdemes.