Erősen kezdte az évet a Magyar Telekom (MTel), közel 27 százalékkal értékelődött fel a cég részvényárfolyama forintban számolva, a vállalat papírjait tartó befektető hozama akár tovább is javulhat a következő hetekben – véleményünk szerint a közelgő aukciónak köszönhetően. Érdemes figyelni a május 9-i dátumra, amikor leesik az osztalékszelvény a Magyar Telekom-részvény árfolyamáról. Pontosan fogalmazva, 30,6 forinttal kellene alacsonyabb árfolyam mellett nyitnia a kereskedésnek május 10-én, ami jelenleg 7,1 százalékos osztalékhozamot jelent.

Ezt követi aznap (május 10.), piaczárás után az első negyedéves jelentés. Az utóbbival kapcsolatban a sok egyszeri tétel miatt az éves profitdinamika valószínűleg negatív irányba fog mutatni, mivel tavaly az első negyedévben még nem terhelte a céget az extraprofitadó, és a bázis is magas volt egy egyszeri tétel miatt, amely most nem támogatja az eredményt. Mindezek mellett az egész évre megfigyelhető tendenciát láthatjuk majd a cég pénzügyi számain, azaz az árbevétel dinamikus bővülését az inflációs díjkorrekciónak (egyelőre csak egyhavi hatást fogunk látni, hiszen márciustól vezette be az MTel) köszönhetően, amelynek hatását részben a megemelkedett energiaköltség fogja csökkenteni. Ettől a negyedévtől kezdve nagyon erős profitdinamikára számítunk, abból kiindulva, hogy a díjkorrekció és az energiaköltség nettója negyedévente megközelítőleg 5 milliárd forint (kb. a tavalyi éves profit 9 százaléka).

A harmadik tényező, amelyre érdemes figyelniük a befektetőknek, az az aukcióval kapcsolatos információ, pontosabban hogy mikor lesz esedékes. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint május végére, június elejére érdemes készülni.