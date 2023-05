Tizenkét százalékkal lőttek ki a szerdai londoni tőzsdenyitást követően a Marks & Spencer (M&S) részvényei, miután a brit ruházati kiskereskedelmi lánc a vártnál erősebb üzleti évzárásról adott számot, az idei évre pedig további bővülést jelzett előre, és még a pandémia elején beszüntetett osztalékfizetéshez is visszatér.

Fotó: Shutterstock

A 139 éves kiskereskedelmi lánc a vártnál kisebb mértékben, 7,8 százalékkal csökkenő, 482 millió font profittal zárta a 2022–23-as üzleti évet, miközben forgalma tíz százalékkal 11,9 milliárd fontra emelkedett. A ruházati és háztartási cikkek forgalma 8,7, az élelmiszer-kereskedelmi szegmensé pedig 11,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A növekvő bevételek mellett is apadó eredményt a magasabb energia- és bérköltségekkel, valamint a kedvezőtlenebb devizaárfolyamokkal indokolta a társaság.

A társaság közlése szerint az április elején kezdődött új üzleti év is kedvezően indult, mindkét üzletág forgalma bővült.

Stuart Machin vezérigazgató irányítása alatt egy rugalmasabb üzleti modellt kíván felépíteni a társaság, amely egyre nagyobb energiákat összpontosít a ruházati és élelmiszeripari termékek nagyobb minőségére, a technológiai fejlesztésekre, valamint az e-kereskedelmi beruházásokra, és az üzletállomány radikális átalakítására.

Miközben a fogyasztási kilátások bizonytalanok és az infláció továbbra is magas, a piaci környezet pedig még nagyobb kihívásokat tartogathat, a stratégiánk kezd javuló teljesítményt hozni, miközben továbbra is sok tényező álla csoport ellenőrzése alatt

– hangsúlyozta a vállalat.

Az élelmiszeripari szegmensben négyszázalékos, a ruházati és háztartási szegmensben 10 százalékos árrés elérését is lehetőnek tartja néhány éven belül a menedzsment.

A most indult, 2023–24-es üzleti évben mérsékelt forgalombővülésre számít a menedzsment, a nyereség viszont 5-10 millió fonttal elmaradhat a tavaly megtermelttől. Az ok továbbra is az árnyomás, ami az energiakiadásoknál 50 milliós, a bérköltségeknél pedig 100 millió fontos pluszt jelenthet. Ezeket a töbletterheket azonban a tervek szerint ellensúlyozza majd a 150 millió font összértékű célzott kiadáscsökkenés a csoportnál.

A vezetőség a vásárlóknak is hozott jó híreket, a Stuart Machin vezérigazgató ígérete szerint a vállalat az alapanyagárak csökkenése esetén termékei árában is azonnal érvényesíti majd az alacsonyabb költségeket.

Az optimizmust erősíti az is, hogy a társaság még a pandémia elején felfüggesztett osztalékfizetéshez is visszatér. A vezetőség szerint „szerény” évközi kifizetésre novemberben kerül majd sor.