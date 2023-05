Remek teljesítménnyel fordulhatnak rá a hagyományosan lanyhább nyári mozis szezonra a filmipar képviselői, a legnagyobb stúdiók és szórakoztatóipari óriások nemcsak vezetőik zsebét tömték ki, hanem a befektetőket is bőséges hozammal kényeztetik az idén a felszökő részvényárfolyamoknak köszönhetően.

Fotó: Shutterstock

Bár ahogyan a hollywoodi írósztrájk, a Paramount csalódást keltő negyedéves jelentése vagy a Netflix költségcsökkentési tervei mutatják, ebben a szektorban is bőven van kockázat, ami volatilitást hozhat ezeknek a cégeknek a piacára, a szektor eddig élvezi a befektetők bizalmát, ami a látványos árfolyam-emelkedések is tükröznek.

A kommunikációs szolgáltatások és a technológiai szektor – ahová a szórakoztatóipari nagyvállalatok többsége tartozik – az S&P 500 legjobban teljesítő alindexei az idén jócskán 30 százalék feletti ralival, miközben a főindex csupán szűk tíz százalékot emelkedett öt hónap alatt.

Piaci súlya miatt a szektor legnagyobb sztárja egyértelműen a Netflix, a film- és sorozatnézést forradalmasító streamingszolgáltató részvényei a szerephez felnőve valóban kifejezetten jól teljesítenek 2023-ban. Az előfizetések bővülésének lassulása továbbra is kihívás, ám az olcsóbb, reklámokkal tűzdelt szolgáltatás bevezetése, valamint a jelszómegosztókkal szembeni szigor kezdi meghozni gyümölcsét, a részvényárfolyam ezek farvizén már harmadával erősödött az évkezdet óta.

A parketten is tarolnak a stúdiók

Hasonlóan méretes árfolyamnyereséget tehettek zsebre a befektetők az Apple papírjaival is, noha a tartalomgyártás és a streaming itt egyelőre inkább csak mellékszál az erős hardver- és technológiai profil mellett. A legalább ennyire összetett tevékenységi körű, ám a film- és sorozatgyártásba is jókora összegeket fektető Amazon részvényei az előző kettőnél is dinamikusabb, 45 százalékos ralinál tart az év derekához közeledve.

A legjobb főszereplő kategória nyertese mégsem közülük került ki, azt a Lionsgate stúdió anyacége, a Lions Gate Entertainment érdemelte ki. A jó néhány kasszasiker, köztük a John Wick és Az éhezők viadala-franchise mellett a Starz streamingplatformot is birtokló vállalat az idén ugyanis csaknem a duplájára növelte tőzsdei értékét.

Az S&P-t felülmúló, bőven két számjegyű hozamot érhettek el röpke öt hónap alatt a Warner Bros. Discovery, a Sony és a Comcast részvényeivel is a jó sztorikra vevő tőzsdézők. A pandémiás lezárások idején csőd közelébe került, ám a lelkes kisbefektetők által megmentett és azóta mémrészvénnyé avanzsáló mozihálózat-üzemeltető AMC – nagyobb volatilitás mellett – ugyancsak felülteljesítette a zászlóshajónak számító amerikai részvényindexet.

Mellényúlni csak a Disney és a Paramount papírjaival tudtak a tőzsdézők, de méretes mínusz miatt ezzel együtt sem kell bánkódniuk azoknak, akik az év elején szálltak be ezekbe a részvényekbe.

A nyár is tartogathat izgalmakat

Potenciálisan piacmozgató eseményből az egyelőre bizonytalan kimenetelű írósztrájk mellett sem lesz hiány ezen a nyáron. A Netflix második negyedéves jelentése július 18-án érkezik, augusztus elejéig pedig az összes többi szektortárs is felfedi lapjait. Még ezt megelőzően, júniusban három szereplő is közgyűlést tart, ahol elhangozhatnak fontosabb információk a vállalatok jövőbeli terveivel kapcsolatban. A Netflix részvényesei már csütörtökön összeülnek. A Comcast egy héttel későbbre a Sony pedig a hónap második felére hívta össze befektetőit.

A romló gazdasági kilátások és továbbra is magas infláció mellett a fogyasztói kiadások, a streaming-előfizetők és a mozijegyeladások alakulását ugyancsak érdemes lesz szorosan követniük a befektetőknek. Utóbbi egyelőre további bizakodásra adhat okot. A járvány előtti, négymilliárd dollárt meghaladó hazai forgalmat még nem érték el az amerikai mozik az idei első öt hónapban, a hárommilliárdot alulról súroló belföldi jegyértékesítés 27 százalékos bővülésről tanúskodik 2022-höz képest.