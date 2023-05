Szállítmányokat tart vissza az elhízás elleni gyógyszeréből a dán Novo Nordisk, hogy biztosítani tudja az ellátás folytonosságát az Egyesült Államokban. A hírre 5 százalékot esett a részvény a koppenhágai tőzsdén, míg New Yorkban, az amerikai nyitás előtti kereskedésben 6 százalékot. A Wegovy iránt világszerte óriási a kereslet, éppen ennek a gyógyszernek a népszerűsége tette a dán céget Európa második legértékesebb vállalatává, közvetlenül a Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH) luxusmárka mögött.

Fotó: AFP

Az Egyesült Államokban 2021-ben engedélyezték a Wegovy használatát a krónikus elhízás kezelésében. Azóta robbanásszerűen nő a gyógyszer népszerűsége. A korlátozások az alacsonyabb dózisú kiszerelésre vonatkoznak, és a vállalat szerint azt szolgálják, hogy a régi betegek folyamatosan hozzájussanak az újabb adagokhoz. Bár a gyártókapacitást folyamatosan bővítik, gyakran lép fel gyógyszerhiány az egyes piacokon.

A dán cég egy másik fejlesztése,

a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére szolgáló Ozempic Magyarországon is hiánycikk volt,

és az idei év elején hazai influenszerek is ringbe szálltak, bírálva azt a gyakorlatot, hogy fogyni vágyók vásárolják fel az életmentő gyógyszert.

Az olyan gyógyszerek, mint a Wegovy és az Ozempic, úgy működnek, mint a GLP-1 nevű természetes hormon, amely serkenti az inzulintermelést és lassítja a gyomor kiürülését. Így a felhasználók hosszabb ideig érzik magukat teltebbnek. Azok a 30-as vagy annál magasabb testtömegindexű emberek, akik a Wegovy és az Ozempic hatóanyagát, a szemaglutidot szedik,

másfél év után átlagosan a testtömegük mintegy 15 százalékát tudják ledobni magukról

– derült ki a New England Journal of Medicine folyóiratban tavalyelőtt közzétett tanulmányból. Több fejlett országban is gyógyszerhiány alakult ki emiatt.



A dán gyógyszeripari óriás csütörtökön megugró eladásokról számolt be, nagyrészt az Ozempic és a Wegovy iránti keresletnek köszönhetően. Az értékesítés felülmúlta a prognózisokat, további jó hír a befektetőknek, hogy

a társaság kibővíti részvény-visszavásárlási programját.

A Novo Nordisk teljes árbevétele 27 százalékkal, 53,37 milliárd dán koronára nőtt, ami 7,92 milliárd dollárnak felel meg, szemben a vállalat legutóbbi iránymutatásában szereplő nagyjából 52,5 milliárd koronás előrejelzéssel.

Az Ozempic eladásai az első negyedévben 63 százalékkal nőttek év per év alapon. Eközben

a Wegovy eladásai megháromszorozódtak egyéves horizonton.

A vállalat áprilisban megemelte a Wegovy és az Ozempic értékesítési prognózisát, reagálva az első negyedéves eladásokra.