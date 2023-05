Futószalagon készülnek a kis atomreaktorok A Sarkkörön túl működő úszó atomerőmű mellé hamarosan négy újabbat telepítenek, de Jakutföld is kap hasonlót, igaz, az már egy szárazföldi kis moduláris létesítmény lesz, amely az úszó változattal együtt jelentős külföldi piacra is találhat. A szállító minden esetben az e technológiában élen járó, orosz Roszatom. A cég azt is vizsgálja, hogy hogyan oldható meg a Gazprom gázmezőinek energiaellátása úszó atomerőművekkel.