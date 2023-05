A tranzakciós illeték befektetési vállalkozásokra történő kiterjesztése sem rengette meg a hazai brókercégeket, melyek a jegybank friss adatai szerint jókora profittal indították az évet.

Fotó: Vémi Zoltán / VG

A szektor adózott nyeresége egy év alatt közel 80 százalékkal, 16,64 milliárd forintra hízott a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett adatok szerint.

Ez annak tükrében elsőre talán meglepő, hogy az üzemi eredmény a korábbi felére, négymilliárd forint alá esett vissza 2023 első három hónapjában. A befektetési szolgáltatásokból származó bevételek pedig csekély mértékben, de ugyancsak csökkentek. A bő hétmilliárd forinttal megugró nettó eredmény így leginkább annak köszönhető, hogy a brókercégek maguk is jól forgatták saját pénzüket, a pénzügyi műveletek soron így bő hatszorosára ugró, 14 milliárdos eredményt könyvelhettek el.

A bevételek zömét – 215 milliárd forintot – kitevő kereskedési bevételek 2 százalékkal maradtak el a tavalyitól, az értékpapírok forgalomba hozatalához kapcsolódó forgalom ugyanakkor az év elején visszafogott IPO-piac és kötvénypiaci kibocsátások mellett is bő negyedével nőtt. Igaz, ez még így is összesen kevesebb mint félmilliárd forintot hozott a tíz brókercég konyhájára. A még érdemi tételként említhető bizományosi tevékenység bevételei 17 százalékkal, 8,6 milliárd forintra apadtak. Egyéb befektetési szolgáltatásokból további 5,5 milliárd forint folyt be a brókerekhez.

A befektetési tevékenységek kiadási oldalán a bevételekéhez hasonló, 2 százalékos csökkenés volt tapasztalható. Az anyag jellegű kiadásokból valamelyest le tudtak faragni a szektor hazai képviselői, a brókerházaknál dolgozók ugyanakkor a tavalyinál jóval több pénzt vihettek haza, ezt jelzi a személyi ráfordítások 16 százalékos megugrása, 3,2 milliárd forintra. Az egyéb ráfordítások ennél is nagyobb, 3,6 milliárd forintos tételt jelentettek az időszak során, ez 40 százalékkal több a tavaly elkönyveltnél.

A jócskán megugró eredmény mellett a hazai brókercégek adófizetési kötelezettsége is számottevően nőtt, a tíz hazai szolgáltató a tavalyi 439 millió forint közel háromszorosát, 1,18 milliárd forintot fizetett be az év elején az államkasszába.

A befektetési vállalatok saját tőkéje egy év alatt 140-ről 230 milliárd forint közelébe kúszott fel, és a tőkemegfelelési mutató alapján is egészségnek örvend a szektor, ez utóbbi éves alapon 1079-ről 1482 százalékra ugrott március végére.