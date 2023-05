Megemelte az Alteo részvényeire vonatkozó 12 havi célárat az MBH Bank elemzője a csütörtökön kiadott kommentárjában, az eddigi 3840-ről 4116 forintra felsrófolva az új generációs energiaszolgáltató papírjainak értékét.

Fotó: Vémi Zoltán / VG

Az új árfolyam-várakozás alapján 56 százalékos rali előtt állhat a részvény, a bőséges felértékelődési potenciál miatt továbbra is vételt ajánl a bankház.

Az Alteo hétfőn tette közzé újabb rekorderedményt hozó első negyedéves jelentését, melyben közel duplázódó, 36 milliárd forintos árbevételről és a tavalyi bő kétszeresére hízó, 6,7 milliárd forintos adózott nyereségről adott számot.

Az MBH értékelése szerint a megugró eredmény mozgatórugói a magas energiaárak, a szabályozási központ kapacitásának és bevételeinek bővülése, valamint a hulladékgazdálkodási szegmens erősödése voltak.

A bankház továbbra is úgy látja, hogy a közelmúltban kialakult helyzet – az orosz–ukrán háború és az energiapiaci turbulenciák – összességében pozitívan hatott a társaság működésére, amit a közzétett eredményszámok is jól mutatnak. A magasabb gáz- és villamosenergia-árak mellett a megújuló erőművek árrései javulhatnak, miközben fenntartási költségeik nem változnak jelentősen. Emellett a villamos energia és a földgáz ára közötti különbség (spark spread) is szélesre nyílt, ennek következtében a piaci alapú energiatermelő szegmens rendkívüli nyereséget ért el.

Az Alteo részvényei csütörtökön csekély forgalomban 2640 forinton stagnáltak, az év eleje óta pedig mintegy 18 százalékkal értékelődött le a papír.