Pár nappal a nagy fellélegzés után, immár a aggodalmak és a kételyek napjai jönnek. Nem könnyű az amerikai szabályozók élete. Március közepén az SVB csődje után azért kaptak hideget-meleget a szenátusi meghallgatáson, mert időzavarba kerültek, s a hétfői ázsiai nyitás előtt már esélytelen volt a bajba került regionális bank eladása, ezért sebtiben a betéteseket mentették. Most a First Republic Bank eladását egyetlen hétvégén lezavarták, mire felharsant a kórus: miért engedték, hogy a legnagyobb amerikai bank legyen a felvásárló, és ezáltal még nagyobbá váljon?

Fotó: Erik McGregor / Getty Images

A First eszközeit felvásárló

JPMorgan szempontjai legalább érthetők.

Bár Jamie Dimon bankvezér korábban hallani sem akart egy 2008-as stílusú bankmentésről, mert még élénken élt az emlékezetében, hogy mennyi mérlegproblémát okozott a Bear Stearns és a Washington Mutual átvétele. Mégis megtört, amiben nagy szerepe lehetett a San Franciscó-i gazdagokat kiszolgáló First exkluzív ügyfélkörének.

De

mire törekedett a szövetségi betétbiztosítás (FDIC)?

A szabályozók erős megállapodást szorgalmaztak, és a JPMorgan volt az egyetlen ajánlatot nyújtó bank, amely hajlandóságot mutatott arra, hogy versenyképes áron vásárolja meg a First Republicot, beleértve azokat a jelzáloghiteleket is, amelyektől más bankok ódzkodtak.

A jelzáloghiteleket prioritásként kezelte az FDIC, mert így nem maradtak bizonytalan sorsú hátrahagyott eszközök.

A JPMorgan 800 alkalmazottja dolgozott hétvégén, hogy átnézzék a First könyveit.

Bármilyen jól sikerült is az üzlet, most politikusok és szabályozók aggódnak amiatt, hogy

példátlan konszolidációt segített elő a szövetségi betétbiztosítás az amerikai bankrendszerben.

És ismét a régi nóta. A 2008-as pénzügyi válság idején a nagybankokat mentették, mert csődjük az egész pénzügyi rendszert veszélyeztette volna. Ezzel bebetonozták az amerikai pénzügyi rendszer két szintjét,

létrehozva egy biztonságos emeletet, és minden kockázatot az alsó szintbe falazva.

Azzal, hogy egy bajba került regionális bankot szövetségi segédlettel felvásárolhatott a legnagyobb bank, még jobban elválik egymástól a biztonságos révbe juttatott nagybankok és a piaci hullámverésnek kitett többi pénzintézet csoportja.

A szabályozóknak nem lett volna szabad megengedniük, hogy a JPMorgan, amely egy tipikus »túl nagy ahhoz, hogy csődbe menjen« bank, felvásárolja a First Republicot

– mondta Elizabeth Warren, Massachusetts demokrata szenátora. Ráadásul, a JPMorgan-megállapodás is 13 milliárd dollárjába került a betétbiztosítási alapnak, s ez alig volt jobb ajánlat, mint amit a kisebb szereplők – PNC, Citizens, Fifth Third – benyújtottak. Normál esteben a JPMorgan nem is vásárolhatta volna fel a First Republic Bankot, mert az összes amerikai bankbetét több mint 10 százalékát birtokolja. Vagyis versenyjogi korlátot került ki az FDIC segédletével a nagybank.