Az elképesztően nehéz tavalyi éven túljutva hatalmas forgalomnövekedést vár nyárra a Wizz Air – mondta el csütörtök reggel Radó András, a cég kommunikációs vezetője. Még most sincs elég légiirányító egyébként például Európában, a Covid idején sokan nyugdíjba menekültek vagy szakmát váltottak, a képzés pedig 2-3 évig tart, ezért aztán privilegizáltnak érzik magukat a rostán átjutók, és folyamatosan sztrájkolnak a magasabb bérekért, különösen Délnyugat-Európában. A csúszások, járattörlések egyformán érintik amúgy a fapadosokat és a magasabb kategóriájú szolgáltatókat is.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A jó hír azonban az, hogy tavaly óta újfent növekedésnek indult a piac, maguk a légitársaságok sem gondolták, hogy ilyen meredek lesz a felpattanás.

A két egymásnak feszülő trend ugyanakkor még inkább kihozza a rendszerhibákat, a Wizz is szenved a járatait is érintő reputációromboló repülőtéri tömegverekedésektől, ami a legtöbb esetben nem is a cég hibája – tette hozzá a kommunikációs vezető.

A budapesti repteret jórészt elkerülték a katasztrofális jelenetek, mivel nagyon profin menedzselték a pandémiás időszakot, gyakorlatilag minden munkavállalót megtartottak, ha kellett, a falakat festették velük.

A légi közlekedésben ráadásul új problémaként jelentkezett az alkatrészhiány, mivel a globális ellátási láncok ezen a téren is akadoznak, minden alkatrészt jó előre – még a probléma jelentkezése előtt – be kell szerezni.

A Wizz Air is az előrelátóbb cégek közé tartozott – emelte ki Radó András –, 3 ezer utaskísérőt és 200 pilótát vettek fel az elmúlt időszakban. Emellett a cég már végrehajtott egy inflációkövető béremelést is idén, amelynek során minden országban az ottani áremelkedéseket vették figyelembe.

Az április 1-jén elstartolt 2024-es pénzügyi évben a cég azzal számol, hogy utaslétszáma 70 százalékkal, 67 millióra, gépei száma 200-ra, a cég teljes munkavállalói állománya pedig 8 ezer főre nő. A gépek fele most már a szupermodern A321 neo típushoz tartozik. Érdekesség, hogy a hazai diszkont cég 10 elavult, lízingcégnek visszaadott repülőjét, utóbbi a British Airwaysnek passzolta tovább.

A modern gépek, világszínvonalú hajtóművek miatt környezetkímélőbben működik a flotta a menedzsment állítása szerint, így ha minden szektortárs olyan hatékony lenne, mint a Wizz,

34 százalékkal csökkenne a légi közlekedés CO2-kibocsátása Európában.

A Wizz Air egyébként 70 százalékkal növelte kapacitását a járvány időszakához mérten és ennek ellenére nagyot nőtt a gépek töltöttsége is, a pandémia előtti időszak szintjét közelítve. Abu-Dzabiba például sok esetben még a munkavállalók sem tudnak foglalni,

ezzel a desztinációval kapcsolatban a vállalat ezért a jövő héten nagy bejelentésre készül.

Nyárra további hatalmas keresletnövekedést prognosztizál a légitársaság, nagyon felpörög a beutazó turizmus, egy hatalmas brit kampány is indul Budapest népszerűsítésére.

A Wizz a robusztus növekedésre folyamatos toborzással készül, ám például mesterséges intelligenciával elemzik a közlekedési útvonalakat is a várható fennakadások elkerülése érdekében, de rengeteg felkészítő tréninget is szerveznek az alkalmazottaknak. Tartalékgépet, személyzetet tartanak készenlétben bevetései közé a váratlan intervenciók lebonyolítására. Nem lesz könnyű a nyár, de mindent megtesz a vállalat a járattörlések elkerüléséért. Levegősebben szervezik meg a személyzet leterheltségét is, azaz nagyobb puffert – félóra helyett, 1–1,5 órát – iktatnak be a személyzet bevetései közé.

A cég az utasoknak azt tanácsolja, mindenképpen nála foglaljanak, ne az online ügynökségeken keresztül, mert egyrészt olcsóbb is, másfelől akkor közvetlen a kapcsolat és cég adott esetben közvetlenül intézi a visszatérítéseket is.

Végül még egy kedvező hír, a vállalat hatékony repülőinek és a várhatóan felpörgő forgalomnak köszönhetően nem készül a viteldíjak további emelésére.