Ritkán hallat jó híreket magáról az elektromos haszonjárműveket gyártó amerikai Rivian, de most a negyedéves gyorsjelentésével sikerült meglepnie az elemzőket. Az Amazon résztulajdonában lévő vállalat az év első három hónapjában 661 millió dolláros bevételre tett szert, szemben a Refinitiv 652,1 millióról szóló konszenzusával. Igaz, az 1,59 milliárd dolláros nettó veszteség mellett erre aligha lehetne pezsgőt bontani, de ha azt vesszük, hogy az utóbbi már 240 millió dollárral kevesebb az egy évvel korábbinál, akkor már kedvezőbb a kép.

A Rivian piaci fogadtatása kedvezőbb, mint a cég befektetői megítélése.

Fotó: Brian Cassella / Chicago Tribune / Tribune News Service via Getty Images

A veszteség pótlására a Rivian 1,3 milliárd dollár értékű zöld kötvény kibocsátására készül, ami elemzők szerint csak átmeneti megoldás, az igazi az lenne, ha a cég fel tudná pörgetni autógyártását és ezzel készpénztermelését.

A finanszírozással még nagy problémák nincsenek, a 12 milliárd dolláros tartalékból a folyó beruházások befejezésére is futja,

s a cégvezetés szerint az éves szinten 50 ezer darabos gyártási volumen sincs veszélyben. Mi több, a 2024-es üzleti évet üzemi szinten már pozitív szaldóval szeretnék zárni. A Rivian pick-upjaiból eddig 35 ezret értékesítettek, ebből az első negyedévben a legyártott 9395-ből 7946 darabot, ami szintén több az elemzői konszenzusnál.

Rivian R1T pickupok összeszerelése a cég Normalban lévő gyárában.

Fotó: Getty Images

Az Illinois állam Normal nevű városában megkezdett sorozatgyártással a fajlagos költségeket is csökkenteni tudja a vállalat, ami pozitívan hat az eredményére. Arra számítanak, hogy a saját fejlesztésű Enduro hajtásláncok gyártásának felfuttatásával az alkatrészellátási problémákat is redukálni tudják a következő negyedévekben, egyenletessé téve a termelést.

A cég lítium-foszfátos akkumulátorokat épít be járműveibe, motorjai pedig 3,5 másodperc alatt repítik százra a többtonnás kisteherautóikat. Emlékezetes egyébként, hogy a gyártással kapcsolatos kezdeti gondok a Teslát sem kímélték. Sőt Elon Musk cégét már temették a befektetők, mire összekapta magát, és a világ vezető elektromosautó-gyártójává lépett elő.

A Rivian sokat szenvedett részvényárfolyama 6 százalékos erősödéssel reagált a hírekre

a New York-i tőzsdezárást követő elektronikus kereskedésben, de még ezzel együtt is az autógyártó piaci értéke csak az egytizedét éri a 2021. novemberi, elsődleges tőzsdei kibocsátáskor (IPO) elért közel 150 milliárd dollárnak. Helyzeténél fogva

a Rivian nem képes beszállni a Tesla által indított árcsökkentési versenybe, árait is fixen tartja,

azaz az R1T pick-upja 73 ezer, míg az R1S városi terepjárója (e-SUV) 78 ezer dollárról indul, s immár több mint ötszáz kereskedésben lehet megvenni őket Amerika szerte. Az egy éve a piacon lévő Rivian esetében az árcsökkentés egyben a véget is jelenthetné a szakértők szerint.

Ők úgy látják, a gyorsjelentésben szereplő pozitívumok alapján az elektromos autózás nagy reményű startupjaiban bőven van fantázia, noha a gyermekbetegségekkel nekik is meg kell küzdeniük. A Rivian „sorstársai” közül a Lucid és a Fisker is nehézségekről számolt be a napokban, mindketten csökkentették az üzleti évükre tervezett gyártási volument.