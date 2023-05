Vegyesen nyitottak a tengerentúli tőkepiacok. A klaszsikus Dow Jones ipari átlag 0,15 százalékot, azaz körülbelül 50 pontot emelkedett, míg a széles piacot leképező S&P 500 stagnált. A technikai fókuszú Nasdaq Composite index pedig 0,1 százalékos mínuszban nyitott. A hétfőn hajnalban lefoglalt és a JPMorgan által felvásárolt First Republic Bank 46 százalékot zuhant a nyitás előtti kereskedésben, mielőtt felfügesztették a jegyzését. A felvásárlás valószínűleg megmenti a betéteseket, de várhatóan semmi sem marad a részvényeseknek. A First részvénye idén 97 százalékot veszített az értékéből.

Fotó: AFP

A regionális bankrészvények már a nyitás előtt is rosszul festettek, s

a tőzsdeharang sem javított a hangulaton. A First Republicra ajánlatot tevő PNC több mint 5 százalékos zuhanással nyitott.

De a Citizens Financial is bukott 4,4 százalékot és a PacWest Bancorp is lejjebb került 1,3 százalékkal. A felvásárló nagybank, a JPMorgan ellenben közel 3 százalékos pluszban nyitotta a napot.

Némi aggodalmat keltett a piacon a Goldman Sachs elemzőinek becslése, mely szerint

a dollár 15 százalékkal túlértékelt.

Másszóval, az amerikai valuta további gyengülésére számítanak, annal ellenére is, hogy a WSJ dollárindex közel 9 százalékot esett az elmúlt hónapokban. A kockázatok között szerepel a Fed kamatemelési ciklusának elhúzódó végjátéka, az amerikai adósságválság, s a recesszió veszélye.