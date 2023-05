Összejött egy erős derbi a Wall Streeten

Felpattantak pénteken az amerikai részvények, mivel a regionális bankok papírjai is elemelkedtek a mélypontról, és a tengerentúli piac üdvöskéje, az Apple is a vártnál jobb negyedéves eredményekről számolt be.

31 perce | Szerző: Murányi Ernő

31 perce | Szerző: Murányi Ernő