Még nem döntött a korszakváltásról a Fed, de júniusban hivatalossá válhat – jó hírek a forintnak A várakozásoknak megfelelően tizedszer egymás után is emelte irányadó kamatát az amerikai jegybank. Kulcsponthoz érkeztünk, most mindenki azt lesi – a forint piacain is –, jelzi-e a Federal Reserve, hogy ezzel elérték a csúcspontot a kamatok, ami új korszakot jelentene, és az egész világgazdaságra kihathat. Jerome Powell Fed-elnök szerint nem született döntés a szünetről az emelésekben, de jelezte: üzenetértékű, hogy a bank közleménye már nem említette a további szigorítás szükségességét. Az emelések végére júniusban teheti rá a pecsétet a Fed.