Hiába feleltek meg a Walt Disney negyedéves gyorsjelentésében közölt üzleti adatok az elemzői várakozásoknak, egy soron elcsúszott a világ legnagyobb szórakoztatóipari vállalata, s ezzel mindent borított: a Disney+ streamszolgáltatására előfizetők száma ugyanis váratlanul négymillióval, 157,8 millióra csökkent, miközben az elemzők egymilliós bővülést vetítettek előre.

Az áremeléseket nem mindenki tolerálta, négymillióan köszöntek el a Disney+-tól.

Fotó: AFP

Márpedig ha a zászlóshajó találatot kap, akkor menekülésre fogják a befektetők is, ennek eredményeként közel öt százalékkal csökkent a Walt Disney részvényárfolyama a szerdai zárás után közzétett gyorsjelentésre a New York-i tőzsde elektronikus kereskedésében. Dacára annak, hogy a streamszolgáltatók, így a piacvezető Netflix is, a fetisizált előfizetői szám helyett immár a tartalomszolgáltatás költségeinek kordában tartására figyelnek, a szoros gazdálkodásból ugyanis több profit sajtolható ki, mint a telített piacon fizető nézőre indított vadászatból.

A befektetők fejében azonban az átállás nem történt meg teljesen, még mindig az előfizetői tábor nettó növekedéséhez kötik a vállalat teljesítményének megítélését

– mondta a Reutersnek Paolo Pescatore, a PP Foresight elemzője elismerve, hogy az ügyfélszerzés és a pénzügyi teljesítmény közötti finom egyensúly megteremtése nem könnyű feladat.

A Disney az üzleti évének április 1-jével zárult második negyedévében a Refinitiv elemzői konszenzusának megfelelő, 93 centes egy részvényre eső korrigált profitot (EPS) mutatott ki, szemben az egy évvel korábbi 1,08 dollárral. Az adózott eredmény 470 millióról 1,27 milliárd dollárra ugrott, míg a 21,81 milliárd dolláros bevétel a tavaly ilyenkorit 14 százalékkal, a Wall Street várakozásait pedig 30 millió dollárral haladta meg.

A Walt Disney-t több évtizedes munkájával naggyá tevő, majd a cégóriás élére tavaly ősszel megmentőként visszatért Bob Iger vezérigazgató munkája már látható az eredményeken: a streaming üzletág üzemi veszteségét – amit jórészt a Disney+ elfuserált menedzselése hozott össze –, az előző negyedévi 1,1 milliárd dollárról 659 millióra redukálta, ebben főként a marketingkiadások visszafogása és a sorozatos áremelések játszottak szerepet.

Utóbbi azonban előfizetői lemorzsolódással is járt, a decemberi emelésre válaszul a Disney legfontosabb piacán, az Egyesült Államokban és Kanadában 300 ezren köszönték meg a szolgáltatást. Itt az egy előfizetőre eső havi átlagdíj 5,95-ről 7,14 dollárra nőtt.

Indiában más volt a helyzet, ott milliós veszteség érte a Disney+ Hotstar néven futó Walt Disney streaminget azzal, hogy a nemzeti sportnak számító krikett közvetítési jogát a következő öt szezonra elhappolta tőlük a Viacom. Az ESPN+ sportcsatornánál elért két százalékos bővülés, a 25,3 millióra nőtt előfizetői szám már nem osztott, nem szorzott.

A Disneynél nem tétlenkednek, az év végéig új, a családbarát Disney+ és az általános szórakoztatásra szakosodott Hulu szolgáltatását ötvöző új streaminggel állnak elő, de erről Bob Iger nem árult el többet a gyorsjelentés publikálását követő elemzői konferencián. Mint mondta, az új alkalmazással egyszerűsödik a nézők (pontosabban előfizetők) dolga.

Magasabb szintű moziélményben lesz részük, ugyanakkor a nézői szokások monetizálásával a belépő hirdetőknek is könnyebb lesz célzottan megszólítani és vásárlásra buzdítani a képernyő / kijelző előtt ülőket. Az viszont konkrétum, hogy Európában szintén az év végéig egy reklámokkal támogatott platformmal bővül a Disney+ kínálata.

A reklámokkal támogatott streamingben rejlő lehetőségek kiaknázása még hátra van, e téren most még csak a felszínt kapargatjuk

– tette hozzá a nyugdíjból tavaly novemberben reaktivált Bob Iger, aki szólt a vállalatnál zajló költségcsökkentési program aktuális állásáról is. A Walt Disney februárban vázolta fel ez irányú terveit, akkor 5,5 milliárd dolláros megtakarítást tűztek ki célul, egy 7 ezer fős leépítési hullám kíséretében. Ezt túl fogják teljesíteni, legalábbis ami a dollárban kifejezett célt illeti.

A Walt Disney szórakoztató komplexumainak forgalma 17 százalékkal nőtt a tavalyihoz képest.

Fotó: Shutterstock

A Walt Disney témaparkjait, szórakoztató komplexumait és a szállodáit összefogó üzletág teljesítményére nem lehetett panasz a lezárt negyedévben, egységeik közül a párizsi Eurodisney és sanghaji és hongkongi testvére kiemelkedő látogatottságot és forgalmat ért, a bázisidőszakhoz képest 17 százalékkal magasabb, 7,77 milliárd dolláros bevételhez segítve az anyavállalatot.

Még szebb a kép, ha a 2,17 milliárd dolláros üzemi nyereséget nézzük, ez 23 százalékkal jobb az egy évvel korábbinál.

Mindebben az is közrejátszott, hogy a belépők, a szobaárak és valamennyi szolgáltatás díját jelentősen megemelték, tekintettel a történelmi csúcsokat döntő inflációra.

A Walt Disney ezúttal sem a folyó negyedévre, sem az üzleti évre nem frissítette forgalom- és eredményvárakozásait.