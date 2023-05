Az elemzők egy része szerint a Rivian Automotive eljátszotta a kínálkozó lehetőséget, és bukásra áll az elektromos kishaszonjárművek hatalmas amerikai piacán. Rosszallásukat tükrözi a részvényárfolyam észvesztő eróziója is: a tavalyelőtt novemberben elstartolt Rivian piaci értéke 150 milliárd dollárról 12 milliárd alá zuhant, kezdeti befektetői is sorra pártolnak el tőle, noha termékeivel alapvetően nem lennének problémák, ám a menedzseléssel annál több.

A Rivian R1T pickup az árával is kitűnik az egyre szélesebb választékból.

Fotó: Shutterstock

A Rivian „feltupírozásában” nagy szerepe volt az akkor Jeff Bezos vezette Amazonnak, amely százezer furgonra szóló gigantikus megrendelést adott le, évekig ellátva munkával a Riviant. Az idő múltával és a sorozatos kudarcokkal az Amazon lelkesedése is megcsappant, megrendeléseit máshová irányította át, és 20 százalék körüli kezdeti tulajdonrészét is csökkentette (17,3 százalékra), ahogy a Ford két számjegyű részesedése is időközben 1,5 százalékra olvadt.

A Soros Fund Managementnek 1,57 százaléka van az elektromosautó-gyártóban.

Az Illinois állambeli Normalban gyárat építő Rivian még egyszer sem tudta teljesíteni termelési tervét, miközben készpénzállománya viharos tempóban fogy. Ebből a 11,6 milliárd dollárból még fedezni lehet egy utolsó nagy húzást, az autó- és vele a készpénztermelés felfuttatását, csakhogy a cégvezetés hangzatos ígéreteire egyre kevesebben vevők, a potenciális befektetők pedig ölbe tett kézzel várják a fejleményeket.

A külső körülmények is összeesküdtek a Rivian ellen. A cég eleve az anyagilag jobban eleresztett vevőkört célozta meg, ám itt egyre többen küzdenek a vásárlók kegyeiért. Mi több, a Rivian egyes modelljei – vélhetően csak átmenetileg – kiestek a szövetségi támogatási körből, azaz valamely részegység nem amerikai vagy nem megbízható eredete miatt megvásárlásuk után nem érvényesíthető a 7500 dolláros ártámogatás.

S ha azt nézzük, hogy az amerikai elektromospickup-piacot uraló Ford F-150 Lightninghoz 60 ezer dollárért is hozzá lehet jutni, a Rivian hasonló kategóriájú R1T pickupjának 73 ezer dolláros induló ára igencsak húzósnak tűnik, főleg, hogy nincsen rá kedvezmény. A Rivian külön pechje, hogy a Federal Reserve folyamatos kamatemeléseivel olyannyira megdrágította az autóvásárlási kölcsönöket, hogy az már elriasztja a potenciális vásárlókat is.

Rosszkor jött a Tesla által kirobbantott árháború is,

noha Elon Muskék Cybertruck pickupja körül éppen akkora a bizonytalanság és a problémahalmaz, mint a Riviannál. Más elektromosautó-gyártókhoz hasonlóan a Rivian sem érte még el azt a tömeggyártási volument, amely költségmegtakarítási hozadéka révén egyenesbe tudná hozni. Ráadásul gyermekbetegségek és visszahívások is nehezítik a helyzetét.

A piac jelenleg nem hajlandó hitelt adni a Rivian felvázolt növekedési kilátásainak – mondta Ivana Delevska, a Spear Invest befektetési igazgatója a Bloombergnek. Ennek a megalapozásához szerinte többmilliárdos tőkebevonás válik szükségessé, ami a jelen monetáris viszonyok között vakmerő vállalkozásnak tűnik. A Piper Sandler’s Potter becslése szerint

a Riviannak több mint négymilliárd dollárt kell majd felvennie ahhoz, hogy 2025 után finanszírozni tudja a növekedését.

A hírügynökség adatai szerint a Riviant követő 22 elemző közül tizenhárman még mindig vételre ajánlják a Rivian részvényét, hét tartási és két eladási ajánlással szemben.

Folyik az összeszerelés az Illinois állambeli Normalban lévő Rivian-gyárban.

Fotó: Getty Images

Csakhogy közülük hatan csökkentették áprilisban a Rivian célárát, arra hivatkozva, hogy a legutóbbi negyedév üzleti és termelési adatait közlő, május 9-én esedékes gyorsjelentés negatív meglepetéseket hozhat.

Az első negyedévre vonatkozó bevételi előrejelzés több mint negyedével csökkent december óta. Most az elemzői konszenzus 650 millió dolláros árbevételre számít, ami kétségtelenül előrelépés az egy évvel ezelőtti hasonló időszak 95 millió dollárjához viszonyítva, de a megváltáshoz még így is kevés.