Nagyban megy a sajátrészvény-vásárlás az amerikai piacon. Annak ellenére, hogy az intézmények és az egyéni befektetők is csökkentették részvénykitettségüket, s nettó eladói pozícióba húzódtak a recesszió fenyegető árnyékában, előnyben részesítve a pénzpiaci alapokat. Sőt, komoly zúgolódás tapasztalható a részvénypiacon maradók körében is, hogy a vállalatok osztalék helyett visszavásárlásokkal etetik őket. A Russell 3000 indexkosár vállalatai idén eddig több mint 600 milliárd dollár értékben vásároltak vissza részvényeket. A Birinyi Associates kutatócég adatai szerint, folytatódik a tavalyi trend, amikor összesen 1270 milliárd dollárnyi részvényvisszavásárlást jelentettek be, s ebből 1050 milliárd dollárt hajtottak végre. Mind a bejelentett, mind a megvalósult mennyiség rekordösszegű volt. Az idei első negyedévben az Apple, az Alphabet, a Meta Platforms és a Microsoft voltak a legnagyobb vevői saját részvényeiknek az S&P Dow Jones Indices adatai szerint. A legtöbbet az Apple költötte saját részvényeire, három hónap alatt 19,1 milliárd dollárt.

Fotó: AFP

A visszavásárlások történelmileg is kiemelkedő ütemben folynak, ami bikapiaci hatást kelt

– mondta Winston Chua, az EPFR kutatócég elemzője. Amikor ugyanis egy vállalat visszavásárolja a saját részvényeit, akkor

a mesterségesen felpumpált kereslet növeli a részvényárfolyamot.

A visszavásárolt részvények kivonásával a vállalatok csökkentik a forgalomban lévő részvények számát, s ezzel növelik az egy részvényre jutó eredményüket, vagyis javul a jövedelmezőségi mutató.

Sokan kritizálják, s egyenesen

környezeti veszélynek minősítik a sajátrészvény-vásárlásokat,

mondván, amíg az osztalék hosszú távú befektetéseket ösztönöz, s a részvényeseknek kedvez, addig a visszavásárlás előnyös a brókernek, a fedezeti alapoknak, a menedzsmentnek, s támogatja a rövid távú árfolyamokat.

Nem véletlen, hogy a visszavásárlásokra januártól 1 százalékos adót vetettek ki, de Biden elnök februárban 4 százalékot javasolt. Ám az adóztatás sem fékezi a visszavásárlásokat.

A Goldman Sachs elemzői szerint,

25 éves visszatekintésben jobban teljesítenek azok a részvények,

ahol a társaság a készpénzt visszavásárlásokra és osztalékokra költi, mint azok, ahol beruházásokra és felvásárlásokra fordítják.

Jól példázza a változásokat, hogy még egy olyan beruházásigényes ágazatban is, mint az olajipar, átálltak az osztaléktermelésre, s alig költenek új mezők felkutatására.

A legnagyobb visszavásárlók közül többen, így például az Apple és a Microsoft is, még mindig hatalmas készpénzhalmokon ülnek. De a széles piacot reprezentáló

S&P 500 vállalatok átlagos készpénzegyenlege már 13 százalékot olvadt

az elmúlt 12 hónapban a Goldman szerint. Magyarán, elképzelhető, hogy a visszavásárlások üteme lassulni fog a közeli jövőben. És egy esetleges recesszió is a vásárlások zsugorodását hozná.