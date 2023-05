A Wizz Air a különböző brit megyei bírósági bírságok alapján közel 5 millió font (mintegy 2,1 milliárd forint) visszatérítéssel tartozik a szigetország lakosságának, annak ellenére, hogy a légitársaság korábban kijelentette, le akarja zárni az összes ilyen ügyet – írja a londoni The Sunday Times.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A lap 881 pénzbüntetésről tud, amelyek összesen 4 950 479 font megtérítésére kötelezik a céget, az egyes ügyekben előterjesztett követelések összege 47 és 10 358 font közé esik.

Állítólag május 5-ig átlag napi négy keresetet terjesztettek elő az Egyesült Királyságban a budapesti székhelyű fapados légitársasággal szemben.

A cikk szerzője a fenti apropóból aztán minden negatívumot összegyűjtött a Wizzről, szerinte Váradi József vezérigazgató olyan növekedési tempót diktál, amely túlterheli a vállalatot, és az utasok haragját, továbbá a hivatalos szervek kritikáját vonta maga után.

A járvány idején távozott szakképzett személyzet ugyanis – állítja a The Sunday Times – nem tért vissza a céghez, és a késések, valamint a járattörlések egyre csak halmozódtak. Tavaly decemberben az Egyesült Királyság Polgári Légiközlekedési Hatósága (CAA) – amely januárig adott időt a légitársaságnak, hogy tegyen eleget az ellene hozott számos megyei bírósági ítélet rendelkezéseinek – azért rótta meg a légitársaságot, mert az utasokkal szembeni bánásmódja „elfogadhatatlan”. Miközben azt is megjegyezték, hogy a megoldatlan panaszok száma „jóval magasabb, mint más légitársaságoknál”.

Februárban a brit Which? fogyasztóvédelmi szervezet a Wizz Airt nevezte az Egyesült Királyság legrosszabb légitársaságának a beszállás, a kabin környezetének és az ülések kényelmének értékelése alapján.

A CAA adatai szerint ráadásul a légitársaság már második éve az utolsó helyen áll a pontossági rangsorban, mivel tavaly átlagosan 46 perc 6 másodperces késéssel indultak a járatai.

A brit törvény pedig meglehetősen szigorú, hiszen kimondja, hogy ha a járat két órát vagy annál többet késik, az utasok 220 font és 520 font közötti kártérítésre jogosultak. Ha pedig a járatot kevesebb mint 14 nappal az indulás előtt törlik, a légitársaságnak hét napon belül át kell irányítania az utast egy másik, megfelelő útvonalra, vagy teljes egészében vissza kell térítenie a viteldíjat.

Nem a késések jelentik azonban a Wizz Air egyetlen olyan problémáját, amelyről az utasok rendszerint panaszkodnak.

A vállalat applikációjának meghibásodása például többször meghiúsította az online becsekkolást, ami miatt az utasoknak a pultnál kell busás díj ellenében becsekkolniuk.

Az utasok bosszúságát a Sunday Times szerint csak fokozza, hogy a légitársaság automatizált válasza a segítségkérő hívásokat egy chatbothoz vagy – ami még rosszabb – egy olyan hívásközponthoz irányítja át, amely percenként 1,45 fontot számít fel.

A Wizz Air szerint azonban mindez már a múlté.

A jövőt az új marketingkampány jelszava, a PINK jelenti (punctual, innovative, new and knowledgeable, azaz pontos, innovatív, új és tudatos), amely „megújította a légitársaság ügyfelek iránti elkötelezettségét a nyári főszezon előtt”, valamint „célul tűzte ki a járattörlések csökkentését és a zökkenőmentes ügyfélélmény biztosítását is”.

A Wizz Air a megyei bírósági ügyek túlnyomó többségét megoldotta, és folyamatban van a bírósági nyilvántartás frissítése, ami ezt tükrözi is majd

– közölte a légitársaság.

Hozzátették:

„Tavaly a Wizz Air rendkívüli működési kihívásokkal nézett szembe, amelyek miatt nem tudtuk teljesíteni saját szabványainkat szolgáltatásaink során. Azóta jelentős előrelépéseket tettünk, többek között szervezeti változtatásokat hajtottunk végre. Azok az ügyfelek, akik a fennálló bírósági ügyeket szeretnék rendezni, ezt a Wizz Air weboldalán található chatboton keresztül megtehetik. A részletek tisztázása után egy ügyfélszolgálati ügyintéző közvetlenül veszi fel a kapcsolatot az utassal a kifizetés érdekében.”

A brit lap Wizz Airnél dolgozó forrásai szerint valóban jelentős fejlesztések történtek az ügyfélszolgálaton, beleértve – ami döntő fontosságú – a teljesen automatizált visszatérítési folyamatot is.

További gond ugyanakkor a Wizznél – véli a londoni portál – a munkatársak, köztük a pilóták túlterheltsége. Tavaly februárban állítólag az AkademikerPension, egy dán nyugdíjalap azért adta el a részvényeit, mert aggályosnak tartotta az „emberi és munkajogi visszaéléseket”. Míg az EasyJet és a Ryanair pilótái öt ledolgozott napra kapnak három szabadnapot, addig a Wizz Air pilótáinak hat napot kell lehúzniuk a 3 szabadnapért – írja a The Sunday Times.

Tavaly szeptemberben a diszkont-légitársaság részvényesei megszavazták, hogy Váradi József százmillió fontos bónuszt kapjon, ha öt év alatt 120 fontra tudja emelni a részvények árfolyamát, amely jelenleg 30 font körül jár.

A munkavállalók szerint ezt úgy érik el, hogy az üzleti kockázatot a személyzetre hárítják, gyakorlatilag teljesítménybért fizetve a légi személyzetnek is.

„Minél keményebben dolgozol, annál többet keresel” – mondja a forrás.

De egy légitársaságot nem lehet úgy működtetni, hogy a lehető legkevesebbet fizetjük.

A Wizz azonban visszautasította ezeket a vádakat.

Az elmúlt három évben 5000 kollégánk munkahelyét őriztük meg, miközben más légitársaságok csődbe mentek

– közölték.

„Ahogy a légiközlekedési ágazat talpra állása folytatódott, a Wizz Air növekedése messze meghaladta bármely más légitársaságét, versenyképes javadalmazásunk és kiváló karrierlehetőségeink pedig lehetővé tették számunkra, hogy további 3000 kollégát vegyünk fel, hogy támogassuk ezt a bővülést” – tették hozzá.

A légitársaság előrejelzése szerint ráadásul idén nyáron 15 millió utassal többet szállíthat, mint egy éve, és ezzel eléri a járvány előtti kapacitásának 170 százalékát.

Az Abu-Dzabi-csomóponton keresztül 27 európai, közel-keleti és az Indiai-óceán térségében fekvő országba tartó útvonallal bővíti kínálatát.

A múlt hónapban egy új előfizetési szolgáltatást is bevezetett a törzsutasok számára, amely a Lengyelországba tartó és onnan induló nemzetközi járatokon, valamint az olaszországi belföldi útvonalakon érhető el. A Wizz MultiPass havonta egy oda-vissza járatot tesz lehetővé, egy havi 4,6 és 65 font közötti összeg fejében.

A Wizz Air jövőre az EU-ból Ázsiába irányuló közvetlen járatokat is fejleszteni kívánja. Itt vetik be a már megrendelt 47 darab nagy hatótávolságú Airbust is.

„Az első Airbus A321XLR-ünket a jövő év vége felé várom” – mondta Váradi az Aviation Weeknek.