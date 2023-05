A húst is hússal evő amerikaiak számára az elszabadult infláció valóságos sorscsapást jelentett, de hasonlóképp szenved a költségek elszabadulásától az ellátásukból élő iparág, amelynek legnagyobb képviselője a Tyson Foods az Egyesült Államokban. A cég az apadó keresletre áremelésekkel reagált, ami még inkább visszavetette a forgalmukat, így nem is tudták elérni céljaikat.

Nagyüzemi baromfifeldolgozás a Tyson Foodsnál.

Fotó: Gregory Smith / Getty Images

A Tyson Foodstól a Refinitiv elemzői 13,62 milliárd dolláros bevételt vártak az április 1-jével zárult második negyedévében, ennél azonban csaknem félmilliárd dollárral kevesebbről, 13,13 milliárd dolláros forgalomról számolt be a vállalat a New York-i tőzsdenyitást megelőzően publikált gyorsjelentésében. (A bázisidőszak bevétele 13,11 milliárd dollár volt).

Be is szakadt az árfolyam, a nyitásra 11 százalékos mínusszal készült a húsfeldolgozó vállalat. Ebben persze közrejátszott az is, hogy a negatív piaci környezetre hivatkozva az egész üzleti évre szóló bevételi tervüket is lefelé korrigálták: a korábbi 55 és 57 milliárd dolláros előrejelzés helyébe az 53-54 milliárd dolláros sáv lépett – írja a Reuters.

A bevételcsökkenés csak az egyik pofon volt, a másikat az adta, hogy a cég a tavaly ilyenkor kimutatott 829 millió dolláros adózott eredményéből 97 milliós veszteségbe fordult. Az üzemi haszonkulcs 13,2 százalékról 4 százalékra zuhant.

Donnie King elnök-vezérigazgató azzal vigasztalta a befektetőket, hogy a Tysonnak világos jövőképe van és rendelkezik az ezt szolgáló erős növekedési stratégia végrehajtásához szükséges eszközökkel, legyen szó szakemberekről, munkaerőről, anyagi forrásokról és tapasztalatról. S ha már munkaerő, a cég a napokban jelentette be, hogy

a fehér galléros állományánál 10 százalékos leépítést rendelt el, ez mintegy 600 főt érint a 124 ezer embert foglalkoztató vállalatnál. Tavasszal bezártak két húsüzemet, ez 1700 fős leépítéssel járt.

A gyorsjelentéshez fűzött rövid kommentárból ennél sokkal több nem derült ki, legfeljebb annyi, hogy az amerikai agrártárca mindent egybevetve a tavalyihoz hasonló termelési eredményeket prognosztizál a húságazatban az idei évre is.

A Tyson Foods megemelte árait a takarmány, a munkaerő, a fuvarozás és a nyersanyagárak emelkedő költségeire válaszul, s hogy az árrését szinten tudja tartani. Az elhúzódó aszály és saját költségeik emelkedése miatt az állattenyésztők is feljebb srófolták átadási áraikat, úgyhogy a beszállítói láncban mindenki emelt,

csak a fogyasztó látta úgy, hogy akkor talán érdemes más proteinforrást keresnie magának.

Milliószámra voltak, akik így gondolkodtak, s ez meg is látszik a Tyson Foods termékekre lebontott statisztikájából. A negyedévben a legfontosabb terméknek számító marhahús értékesítési volumene 2,9 százalékkal csökkent, bevétele 4,62 milliárd dollárra mérséklődött, a baromfinál viszont 6,5 százalékos volt a plusz és 4,43 milliárd dollár a bevétel.

A kevésbé meghatározó sertéshúsnál 1,1 százalékkal nőtt ugyan a volumen, de ez csak 1,42 milliárd dolláros bevételhez segítette a Tysont.

Leegyszerűsítve az a helyzet, hogy az amerikaiak egy jelentős része alább adott igényeiből és marha helyett beérte a csirkehússal.

A Tyson Foods reményei szerint ez nem sokáig marad így.