Még a napokban is úgy tűnt, hogy sokáig elhúzódhat a márciusi bankpánik betétkivonási hullámában bajba kerül First Republic Bank kálváriája. Ehhez képest a Wall Street Journal az ügyben jártas emberektől megtudta, hogy már ezen a hétvégén komoly fordulatot vehet az ügy. Mert olyan nagybankok, mint a JPMorgan vagy a PNC, egymással versengenek a First Republicért, ha azt a betétbiztosítási alap (FDIC) lefoglalná, és a felügyelet épp erre készül. A JP Morgan aktív szerepvállalása annál is érdekesebb, mert a vezérigazgató Jamie Dimon korábban hallani sem akart a 2008-as stílusú bankmentésről.

Fotó: Spencer Platt / Getty Images

Dimon 2005 óta ül a székében, jelenleg rangidős bankvezér a tengerentúlon, és még jól emlékszik arra, mennyi gondot okozott, hogy a jelzálogpiaci válság idején a nagybankok „rossz bankokat” vásároltak, majd évekig küszködtek a mérlegproblémákkal.

Az Egyesült Államok a második legnagyobb banki összeomlása ellen küzd Vevőt keres az amerikai betétbiztosítás a First Republic bankra. Még a tőzsdék nyitása előtt szeretnének megoldást találni.

Emlékezetes, hogy a JPMorgan 2008-ban megvásárolta a gyengélkedő Bear Stearnst, majd átvette a Washington Mutual irányítását, miután a kormány lefoglalta. Míg a PNC 2008-ban kormányzati segítséggel a clevelandi National City hitelbankot vásárolta fel.

Jamie Dimon pálfordulása nagy súlyt ad a felvásárlási ötletnek,

mert tanácsadóként hallgatnak rá a kormányzati tisztviselők és a politikai döntéshozók.

Döntő szerepe volt a First Republic felszínen tartásában, amikor március közepén 100 milliárd dollárt vontak ki a bankból a rémült betétesek. Egyrészt a JPMorgan közreműködésével nyújtott 70 milliárd dollár likviditást a Fed, másfelől, a JPMorgan vezette azt a bankcsoportot, amely 30 milliárd dollár betétet tett vissza a First Republicba. Ám a negyedéves jelentésből kiderült, hogy

a betétes pánik lényegében kitakarította az ingyenpénzt a bankból.

Így olyan helyzet állt elő, hogy miközben a hitelállomány az első negyedévben 3,73 százalékot kamatozott, a Fednek és a likviditást nyújtó bankoknak 3–4,9 százalékot fizet a First a hitelekért. Más szóval, amíg korábban a szinte ingyenpénzek kihelyezésén jól keresett, most a hozam már nem fedezi a drága forrásokat. A negyedéves riport egyetlen nap alatt 50 százalékos árfolyamolvadást eredményezett.

A Szilícium-völgy startupvállalkozásait kiszolgáló Silicon Valley Bank (SVB) és a kriptopiacokon érdekelt Signature Bank csődje után a First Republic a harmadik dominó a sorban. Eddig az SVB csőd volt a második legnagyobb Amerikában, ám

a First Republic bukása esetén az SVB bukása a harmadik helyre szorulna.

Az amerikai bankok tavaly év végi eszközérték szerinti listáján ugyanis a First Republic a 14., az SVB a 16., a Signature pedig a 29. helyen állt.