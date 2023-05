Kezdhetik a böngészést a Netflix előfizetési csomagjai között azok, akik jelszómegosztással, magyarul ingyen és illegálisan nézik a streamszolgáltató műsorait. A Netflix ugyanis kedden e-mailben értesítette az előfizetőket több mint száz országra kiterjedő szolgáltatási területén, hogy vége a műsornak, egy előfizetéssel kizárólag egy háztartásban lehet nézni filmeket, sorozatokat.

Egyelőre figyelmeztetést küldtek ki, a leválasztásra és a gondolkozásra még hagynak időt, hiszen előfizetőket semmiképp sem akarnak veszíteni, inkább a zugnézőket szeretnék bevonni a szolgáltatásért fizetők táborába. A streamingpiacon dúló ádáz verseny és a piac telítődése arra ösztökélte a Netflixet, hogy a régóta halogatott lépést megtegye, noha az első negyedévről szóló gyorsjelentésében még

óvatosan fogalmaztak az egy előfizető = egy háztartás modellről, tartva a tömeges lemorzsolódásról.

Március végén a Netflix fizető ügyfeleinek száma globálisan 232,5 millió volt, de becsléseik szerint ennél százmillióan többen nézték a filmjeiket – utóbbiak feketén. Nyilvánvalóan akik eddig előfizettek a Netflixre és elégedettek a szolgáltatással, azok – ha anyagi helyzetük megengedi – továbbra is a cégnél maradnak, viszont az oldalági kapcsolataikat kénytelenek lesznek rövidre zárni, azaz a jelszó átadásával a kedvezményezett rokonok és ismerősök már csak a hangyafocit élvezhetik a képernyőn.

De nem feltétlenül. A 103 ország előfizetőihez kiküldött email a kiskaput bezárja ugyan, de egy rést hagy rajta: az előfizető háztartás egy plusz hozzáférést vehet magának, ez az opció az Egyesült Államokban, a Netflix legnagyobb piacán havi 8 dollárba kerül, s a „szárnynéző” megőrizheti profilját és ajánlásait is. Mondjuk, ennyi pénzért nálunk már alanyi jogon is előfizethet valaki a szolgáltatásra.

Mint kiderült, Magyarországon ezt az opciót havi 990 forintért fogják kínálni.

De a reklámdús verziót is meg lehet rendelni, ahogy azt a fő rivális Disney+ is kínálja – nem is eredménytelenül. A hétvégén az Alphabethez tartozó YouTube jelentette be, hogy kiirthatatlan, átugorhatatlan reklámokkal tűzdeli teli a nagyobb nézettségű videóit, s a hirdetések ellen azzal sem lehet védekezni, ha a felhasználó leállítja és újraindítja a klipet. Persze előfizetéssel ez ellen is védőpajzsot lehet állítani.

A Netflix szolgáltatói szempontból teljesen jogos lépése a nem fizető nézők kiszűrésére nem lehetett meglepetés,

ezt a törekvését már tavaly ősszel nyilvánosságra hozta, s azóta teszteli a várható hatást, mire végül úgy döntöttek, hogy vége az ingyen zenének, a zugnézők elvesztése semmilyen komolyabb anyagi konzekvenciával nem jár, sőt, a becsatornázott „régi-új” nézőkkel pluszbevételre tehetnek szert, ahogy a hirdetéses csomagokkal is.

Az egyes régiókban azonban eltérő konstrukciókat és árazást vezetnek be, gondolva a szociális különbségekre. Mint megírtuk, Ázsia leggazdagabb üzletembereinek top10-es listáján törzshellyel rendelkező Mukesh Ambani streamcsatornája például évi négyezer forintért (!) kínál indiai előfizetőinek prémium streaming hozzáférést Bollywood legfájintosabb filmjeivel és véget nem érő szappanoperáival.

Az ilyen konkurenciával a kínálat mellett csak a megfelelő árazással lehet felvenni a versenyt. Az indiai krikettközvetítések jogát elveszítő Disney-nél hosszasan tudnának erről mesélni.