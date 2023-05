Veszteségesen indult az év a legnagyobb magyar hőszigetelőanyag-gyártónak számító Masterplastnál. Az inflációs és kamatkörnyezet az európai építőipari piac általános visszaesését okozta, és az alacsonyabb kereslet mellett 27 százalékkal 37,6 millió euróra csökkent a társaság árbevétele az első negyedévben a kiugróan magas tavalyi teljesítményéhez viszonyítva.

Fotó: Vémi Zoltán / VG

A szűkülő piacon kialakult árverseny, a korábban magasabb áron beszerzett alapanyagok marzscsökkentő hatása, a gyártókapacitások alacsony kihasználtsága, valamint a vállalat számára kedvezőtlen árfolyammozgások miatt is romlott a jövedelmezőség és

a társaság 5,8 millió euró adózás utáni veszteséggel zárta az első negyedévet.

A menedzsment korábbi előrejelzései alapján nem volt váratlan a gyenge évindító eredménysor, a kedvezőtlen változásokat a vállalat hatékonyságnövelő intézkedései azonban fokozatosan ellensúlyozhatják. Az intézkedések nyomán átalakult a menedzsment és a vállalat irányításának döntéshozatali-működési struktúrája, a piacmérethez igazodva mintegy 200 fővel csökken a dolgozói létszám, elindult a készletállomány optimalizálása, a gazdaságosabb energiamenedzsment is fókuszba került, és egy 2 millió eurós költségcsökkentési csomag megvalósítása is megkezdődött.

A társaság tájékoztatása szerint a korábbi eredményrontó hatások az év során fokozatosan kifutnak, miközben az optimalizáló intézkedések pozitív hatásai megjelennek és folyamatos javulás mellett, az év végére – a jelenlegi keresleti szint mellett is pozitívba fordul a vállalat eredményessége.

A továbbiakban a piac normalizálódását az inflációs nyomás és a kamatok csökkenése jelentősen támogathatja. Középtávra kitekintve a REPowerEU terv és „Fit for 55%” klímavédelmi csomag nyomában várható, az épületállomány felújítását célzó új európai épületenergetikai programok elindulása pedig erőteljes extra keresletbővülést vetít előre a hőszigetelő termékekre Európában. A vállalat középtávú üzleti kilátásai ezért tovább erősödtek, és a tervek szerint a Masterplast 2024-től a visszatérhet a korábbi növekedési pályájára, ami után 2026-ban az éves adózott profit meghaladhatja a 30 millió eurót.

A társaság folytatja a növekedési pályát megalapozó intenzív beruházási stratégia megvalósítását. A Masterplast 2023 végére 3 országban, 6 saját hőszigetelőanyaggyártó-üzemmel fog rendelkezni. Az ásványgyapot gyártási beruházások Magyarországon társtulajdonosok bevonásával, saját tőkéből és állami támogatásból valósulhatnak meg. A Heves vármegyei Halmajugrán 49 millió eurós invesztícióval létesülő 35 ezer tonna éves gyártási kapacitású kőzetgyapot gyárat 50-50 százalékos tulajdoni arány mellett a Market Építő Zrt.-vel közösen létesíti a Masterplast. Míg a 19 ezer tonna éves kibocsátású üveggyapot gyártó üzem beruházás 47,5 millió euróra becsült projektösszeg mellett Szerencsen kezdődött meg. A vállalat mindkét projekt esetében 2025 első fél évére tervezi az üzemszerű termelés elindítását. A korábban indult beruházások közül a szabadkai XPS gyár 2023. május 19-én átadásra kerül, míg a moduláris épületelemgyártás és egészségipari termékgyártás terén hosszabb felfutási idővel kalkulál a társaság.

Nem indult jól az évünk, de az eredményességünk az idő előrehaladásával folyamatosan javulni fog. A hatékonyságjavító intézkedéseinket elindítottuk, az átalakításokat, átszervezéseket megkezdtük. A célunk, hogy az év első felében felhalmozódó veszteségeket az év végére ledolgozzuk és 2023-at is nyereségesen zárjuk

– mondta el Tibor Dávid, a Masterplast elnöke.

A cégvezető szerint az építőipar a jelenlegi inflációs és kamatkörnyezetben egy általános keresleti visszaeséstől szenved, de ez is átmeneti, a gazdaságot fékező hatások kifutásával együtt a Masterplast piacai is fokozatosan normalizálódnak majd. „Nekünk már ez is elég lesz, mert extra külső környezeti támogatás nélkül is képesek vagyunk a profitábilis működésre. A várható európai épület energetikai felújítási programok elindulása pedig jelentős többleteredmények elérését teheti majd lehetővé számunkra. Továbbá a 2026-ig tartó időszakban számolhatunk Ukrajna újjáépítéséhez szükséges hatalmas anyagigényekkel is” – tette hozzá Tibor Dávid.