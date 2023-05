A Magyar Telekomot követő elemzők szerint a 175,9 milliárd forintról 190 milliárdra ugró bevételek kivételével éves bázison nagyot eshettek az első negyedévben a vállalat pénzügyi mutatói.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A kilenc elemző véleményéből átlagolt konszenzus alapján az EBITDA 62,1 milliárd forintról 57,4 milliárdra, az üzemi eredmény 26,8 milliárd forintról 24,1 milliárdra, míg a nettó profit mintegy harmadával, 12,4 milliárdra zsugorodhatott.

A visszaesést vélhetően a magas infláció, az energiaárak és a munkabérek emelkedése, valamint a szektorra is kivetett különadó okozhatta, a vállalat ugyanis csupán márciustól vezette be díjainak indexálását, amikor is az árakat az előző évi, 14,5 százalékos inflációval egyező mértékben megemelte.

Varga Dániel, az elemzői konszenzushoz véleményt küldő KBC Equitas részvényelemzője szerint ugyan nem várható óriási profit, hiszen a különadók elszámolása, valamint a költségek növekedése rombolják a cég profittermelő képességét, hatalmas problémák várhatóan így sem mutatkoznak majd.

Az elemző úgy véli, az organikus bevételnövekedés továbbra sem sérülhetett a cégnél, amit ráadásul márciustól az áremelések jótékony hatása is kiegészíthet, így erős időszak előtt állhat még a társaság.

Ennek megfelelően meredek emelkedő tendencia mutatkozik a Magyar Telekom árfolyamgrafikonján, hiszen az októberi 300 forint alatti mélypont óta éles fordulat rajzolódott ki, amelynek során a 420 forint feletti szintekig kapaszkodott vissza a papír.

A KBC a közelmúltban a Telekomra kidolgozott elemzési modelljét is frissítette, amelyben 590 forintos célárat jelölt meg, jelezve, hogy jelentős felértékelődési potenciál mutatkozik a részvénynél, hiszen a stabil bevételnövekedés hosszabb távon is támogatást nyújthat a részvénynek.

A 440 forintos szint ugyanakkor erősebb ellenállási szintet jelenthet.

A részvényt amúgy utoljára hétfőn lehet az idei osztalékra jogosító szelvénnyel megvenni. Sok befektetőre azonban a cég május 25-re kitűzött részvény-visszavásárlási aukciója is vonzerőt gyakorol.

Más hazai elemzők is sokat várnak a hétfőn napközben 1,6 százalékkal, 437 forintig ralizó papírtól. Az Erste Bank célára például 525 forint, míg a Concordé 600 forint.