A személyi számtógépek (PC) iránti, a megugró infláció miatt lényegesen visszaeső globális kereslet nehezítette a HP dolgát az év elején, az amerikai technológiai nagyvállalat így a tavalyinál jóval szerényebb eredményről tudott beszámolni.

Fotó: Justin Sullivan / Getty Images

Az elektronikai eszközöket gyártó társaság forgalma 22 százalékkal, 12,91 milliárd dollárra apadt a március végén zárult második üzleti negyedévben, ezzel pedig alulmúlta a 13,07 milliárdos elemzői várakozást is. Az egy részvényre jutó tisztított nyereség (EPS) bő negyedével, 80 centre zsugorodott, ám ezen a soron ezzel együtt is pozitív meglepetés született, a piac ugyanis 76 centes eredményre számított.

A PC-ket és laptopokat gyártó üzletág bevételei 29 százalékkal zuhantak vissza, lényegében a globális kereslet esését lekövetve. Az IDC adatai szerint világszerte 30 százalékkal csökkent a személyi számítógépek értékesítése január és március között. A nyomtatókat előállító szegmens forgalma az előbbihez képest jóval visszafogottabb, 5 százalékos volt a HP-nél.

A pandémia során korábban csúcsra futó elektronikuseszköz-értékesítésekhez képest lanyhuló keresletről számoltak be a szektortársak, a Lenovo és a Dell is, amiben a bázishatás mellett az elszabadult infláció is szerepet játszott.

Az amerikai vállalat ezzel együtt a második fél évben élénkülő kereslettel és az első hathavinál magasabb bevétellel kalkulál, éves alapon viszont valószínűleg így is csökkennek majd az eladások.

A menedzsment módosította egész éves eredménycéljait is, a korrigált EPS az eddig várt 3,2–3,6 dolláros sáv helyett 3,3–3,5 dollár közé futhat be.

Enrique Lores vezérigazgató bejelentette, hogy a vállalat mesterséges intelligencián alapuló PC-k fejlesztésének lehetőségét vizsgálja szoftvergyártó és más technológiai partnereivel közösen, ami szerinte a számítógépek fejlesztésének meghatározó iránya lehet a jövőben.

A társaság részvényei 4 százalékot estek a szerdai, hivatalos tőzsdenyitás előtti kereskedés elején, idén viszont 15 százalékot szedett magára az árfolyam.