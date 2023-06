Több helyről is kivonulnak a lakásbiztosítások piacáról a társaságok az Egyesült Államokban, attól tartva, hogy a viharok, az áradások vagy az erdőtüzek, valamint az emelkedő újjáépítési költségek jelentős veszteségeket hoznak számukra.

Az American Insurance Group mintegy 200 irányítószámon korlátozná az új biztosítások megkötését, főként a vagyonosabb ügyfelek nagyértékű házait érintve a változással. A vállalat az áradások és erdőtüzek magas kockázata miatt gondolkodik a kivonulásban, mely olyan államokat érint, mint New York, Delaware, Florida, Colorado, Montana, Idaho és Wyoming. Az AIG már korábban korlátozta kaliforniai jelenlétét.

Fotó: Northfoto

Egy másik biztosítótársaság, a Farmers Group a gyakorta hurrikánokat tapasztaló Floridában nem köt új szerződéseket, a cég szóvivője szerint a történelmi csúcson lévő károk és a folyamatosan emelkedő újjáépítési költségek okozta kockázatok menedzselése érdekében.

A State Farm és az Allstate biztosítók pedig a kaliforniai piacról vonulnak ki, megnehezítvén az embereknek otthonaik biztosítását.

Noha a természeti katasztrófák és más, klímaváltozáshoz öthető károk a leglátványosabbak, a biztosítók döntésének hátterében a szabályozói környezet és az infláció is megtalálható, különösen a Kaliforniából távozók körében. Az államban 2019 és 2022 között a biztosítói kifizetések több mint a duplájára emelkedtek, miközben a biztosítási díjak csak a harmadával nőttek az iparági lobbiszervezet, az American Property Casualty Insurance Association adatai szerint.

Fogyasztóvédelmi csoportok szerint azonban a biztosítótársaságok csupán visszaélnek piaci erőfölényükkel, hogy számukra előnyös változásokat csikarjanak ki a törvényhozásból

és kihasználják a helyzetet régi vágyaik betlejesítése érdekében – írja a The Wall Street Journal.

A több millió dolláros, erdőtüzek veszélyeztette házak piacán pedig a State Farm és az Allstate voltak a kizárólagos szereplők a biztosítási ügynökök szerint. Noha az államban van végső, garantált biztosítás, a Fair Access to Insurance Requirements Plan, ám az drága, és csak minimalista védelmet nyújt, maximum 3 millió dollár értékig.

Az állam választott biztosítási biztosa, Ricardo Lara azonban nem, látja drámainak a helyzetet, szerinte a biztosítók a múltban is döntöttek már hasonló lépés mellett, hogy aztán később visszatérjenek az államba. Hozzátette, hogy a kivonulások nem fogják akadályozni a stábját abban sem, hogy fellépjenek az igazolhatatlanul magas díjakkal szemben. Persze az, hogy mi számít igazolhatatlanul magas díjnak kényes kérdés, mindenesetre a kárigények és díjak közötti arányt mutató átlagos veszteségráta Kaliforniában az elmúlt 10 évből hatban jobb volt a biztosítók számára, mint az országos átlag az AM Best minősítő cég adatai szerint.

Azonban a klímaváltozás miatt egyre gyakoribb és egyre pusztítóbb erdőtüzek a társaságok profitját is lángra lobbantják.

2017 óta a 8 legtöbb biztosított káresetet hozó erdőtűzből 7 Kaliforniában történt a biztosításközvetítő Aon szerint. Ez pedig a biztosítók által használt viszontbiztosítások díján is érzékelhető, amin nem segít az sem, hogy az alapanyagok és munkaerő ára is felment, megdrágítva a károk helyreállítását. A State Farm kaliforniai ingatlanbiztosító részlege 312 millió dolláros veszteségről számolt be az idei első három hónapban, többet mint a teljes tavalyi évre vonatkozó 241 milliós veszteség.

Lara szerint ebben az is közrejátszik, hogy a biztosítók nem kértek engedélyt áraik emelésére. Egy 1988-as, népszavazáson elfogadott törvény értelmében a biztos engedélye szükséges a díjak emeléséhez, ráadásul a 6,9 százalékot meghaladó áremeléshez nyilvános meghallgatásra is szükség van, ami általában 18 hónapos folyamat után vezet döntéshez. Ezt a társaságok alacsonyabb, ám gyakoribb, akár évente többszöri emelésekkel igyekeznek kikerülni. Most azonban

a State Farm és az Allstate jelentős, 28, illetve 39,6 százalékos díjemelésre kért engedélyt.

Az utóbbi cég az új szerződéskötések szünetét is a kaliforniai szabályozással indokolta. Hozzátették, hogy a klímaváltozás miatt továbbá célszerűbb lenne a történelmi adatok helyett kockázati modelleket is használni a veszélyek megállapításakor.