A feltörekvő piaci befektetések lehetnek az egyre élesedő amerikai-kínai gazdasági versengés nyertesei a világ egyik legnagyobb független pénzügyi tanácsadó vállalata, a deVere szerint.

Fotó: Shutterstock

Az Egyesült Államok és Kína közötti egyre élesedő rivalizálás jelentős hatással van a globális piacokra. Miközben ez a versengés bizonytalanságot és kihívásokat teremt, egyben lehetőségeket is kínál, különösen a feltörekvő piacokon

– hangsúlyozta Nigel Green, a DeVere vezéigazgatója.

A vállalatnál azt tapasztalták, hogy jelentősen megugrott az érdeklődés a dinamikusan fejlődő gazdaságok iránt a nemzetközi befektetők részéről, akik diverzifikációt és növekedési potenciált keresnek, és emellett a geopolitikai feszültségeknek való kisebb kitettségüket is csökkentenék.

Green szerint a két gazdasági óriás közötti verseny gyakran okoz volatilitást a globális piacokon, így a befektetőknek érdemes alternatív befektetési célpontokat keresniük. A feltörekvő piacok pedig pontosan ezt kínálják.

A kitettség ezekben a gazdaságokban történő növelésével a befektetők csökkenthetik az amerikai és kínai piacok teljesítményétől és ingadozásaitól való függőségüket, és így a kockázatot megoszthatják a régiók és iparágak között

– mondta Green.

Emellett a feltörekvő piacok hatalmas növekedési potenciált kínálnak, amit olyan tényezők mozgatnak, mint a népességnövekedés, a szélesedő középosztály és a városiasodás. A deVere különösen a technológia, az infrastruktúra, az egészségügy és a megújuló energia területén lát jelentős növekedéssel kecsegtető befektetési lehetőségeket.

A globális befektetők figyelmét a két nagyhatalom iránt el nem kötelezett országok is felkeltették, melyekre biztonságos menedékként tekintenek, mivel viszonylag elszigeteltek a feszültségek közvetlen hatásától. A tanácsadó cég ide sorolja Délkelet-Ázsiában Indonéziát, Malajziát, Thaiföldet és Vietnámot is, de több közel-keleti állam – bele illik ebbe a sorba Nigéria, Kenya és Etiópia is. A mi térségünkből hazánk mellett Csehország és Lengyelország is szerepel a listán.