A Primark tovább javuló forgalma mellett megemelte idei üzleti évre vonatkozó eredményvárakozását a diszkontdivatlánc anyacége, az Associated British Foods (AB Foods). A brit kiskereskedelmi és élelmiszeripari óriás ezzel már a tavalyi 1,435 milliárd fontot némileg meghaladó tisztított üzemi eredményt vár a 2022–2023-as üzleti év végére. Korábban ez előző évivel nagyjából megegyező eredményt jelzett előre a menedzsment.

Egyelőre nem fogott ki az infláció a fogyasztókon. Fotó: AFP

Az elszabadult infláció mellett egyre inkább szorongatott európai fogyasztók egyelőre rácáfoltak a gazdasági lassulásról szóló várakozásokra. A január óta már hazánkban is megtalálható Primark forgalma 13 százalékkal bővült március és május között, és megközelítette a kétmilliárd fontot. A legalább egy éve nyitva tartó boltok forgalma 7 százalékkal nőtt éves alapon.

A vásárlók több szezonális ruhát, valamint egészségügyi és szépségápolási terméket vásároltak, a bővüléshez emellett a vállalat által végrehajtott áremelések is hozzájárultak.

Az élelmiszeripari üzletágban szintén 13 százalékos bevételbővülést ért el az AB Foods, a szegmens így 1,06 milliárd fontot hozott a konyhára.

Múlt héten a rivális Next is feljebb srófolta egész éves bevételi és profit-előrejelzését, arra hivatkozva, hogy a fogyasztók bérének emelkedése és a melegebb időjárás mellett a vártnál erősebb kereslettel szembesült. A hónap elején a Zara-tulajdonos spanyol Inditex, valamint a svéd H&M is erős nyári szezonkezdetről számolt be.

A legtöbb piacunk beindult, ahogy kisütött a nap

– mondta Eoin Tonge pénzügyi igazgató a Reutersnek, megjegyezve, hogy az Egyesült Királyságban még erősebb volt az értékesítés felfutása júniusban a melegebb időjárás beköszöntével. A helyi összehasonlítható üzletek forgalma júniusban 6 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál. A nyár azzal együtt indult kedvezően a Primark számára a szigetországban, hogy a brit háztartásokat az ötvenes évek óta a legnagyobb léptékű életszínvonal-csökkenés sújtja, májusban meglepetésre nem enyhülő, 8,7 százalékos inflációt mértek az Egyesült Királyságban.

Minden eltelt negyedév emlékeztet minket arra, hogy a fogyasztók ellenállóbbak, mint azt a borúlátó kommentárok sugallják

– hangsúlyozta Tonge. A pénzügyi vezető óvatosan optimista a fogyasztói kereslet további alakulását illetően.

Az AB Foods londoni börzén jegyzett részvényei 1 százalékot ereszkedtek hétfő délelőtt a kedvezőtlen befektetői hangulatban, idén viszont 23 százalékos erősödést tudhatnak maguk mögött, magasan felülteljesítve ezzel a 2023-ban stagnáló FTSE 100 indexet.