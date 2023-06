A Volocopter jövőre elindítaná az első kereskedelmi célú repülő taxikat: a német cég a párizsi olimpián már eVTOL járművekkel szállítaná az utasokat. A vállalat a ma kezdődő párizsi légiszalonon mutatná be eddig elért eredményeit. Erre szükség is van, ugyanis a születőben lévő iparág előtt számos kihívás áll: a gyártóknak hatósági jóváhagyásra van szükségük, és meg kell győzniük a fogyasztókat, hogy a járművek biztonságosak, miközben a befektetők is visszafogták a finanszírozást.

Fotó: AFP

A Volocopter vezetői abban reménykednek, hogy a cég elsőként szerzi meg a szükséges engedélyeket, de ehhez júliusban intenzív időjárási teszteken kell megfelelnie a jövőbeli repülő taxinak, és több ezer oldalnyi dokumentációt kell benyújtania az európai szabályozó hatóságnak, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségnek. Eddig egyetlen, az ágazatban tevékenykedő gyártó sem kapta meg a tanúsítványt. Az elemzők szerint a siker fellendíthetné a szektort, mivel meggyőzné a a kockázatkerülő befektetőket, hogy érdemes pénzt fektetni a légi taxikba – derül ki a Reuters elemzéséből.

Az elmúlt években a SPAC-ügyleteken keresztül tőzsdére lépett cégek értékük legalább 30 százalékát vesztették el. A befektetők türelme egyre fogy, és inkább a drónokba ruháznak be, mivel amiatt aggódnak, hogy a légi taxiknak nagyobb szabályozási akadályokat kell leküzdeniük, mint más típusú elektromos járműveknek. Az eVTOL-projektek finanszírozása tavaly az első fél évben mintegy 1,2 milliárd dollárt ért el, ami az idei év azonos időszakában 710 millió dollárra esett vissza.

A szakértők szerint több mint kétszáz különböző méretű szereplő van jelen az ágazatban, ami a jövőben mindenképp csökkenni fog: a nagyobb vállalatok felvásárolják a kisebb cégeket. A német Volocoptert az iparág nagy reménységei között tartják számon, vezetői pedig eltökéltek abban, hogy elsőként szerezzék meg a szükséges engedélyeket, amivel az egész szektor nagy segítséget kapna.

A VTOL-eszközök kifutópálya nélkül képesek helyben fel- és leszállni, idesorolhatók a helikopterek is. Az elektromos meghajtású VTOL-járműveket eVTOL-nak nevezik. Ezek jóval precízebbek és halkabbak, mint a helikopterek, ideálisnak tűnnek a légi taxis és repülő autós megoldásokhoz. A repülő taxikkal könnyedén legyűrhetők lesznek a forgalmi dugók, és csökkentik a környezetszennyezést. Az amerikai törvényhozók már a szabályozáson dolgoznak, míg Dubajban 2026-ban szállnának fel az első járművek.