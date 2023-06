Már megint nem bír magával a Wall Street. Tankönyv szerint, amikor elszabadul az infláció, lassul a növekedés és emelkednek a kamatlábak, akkor elszaporodnak a nem fizető autóhitelek és felduzzadnak a hitelkártya-adósságok. Ehhez képest a tőzsdeutca most arra fogad, hogy az amerikai hitelfelvevők zöme megússza nagyobb baj nélkül. Mint minden spekulációnak, ennek is van azért alapja. Bár ezeknek a fogyasztói hiteleknek a késedelmes része már sokkal magasabb a világjárvány idején tapasztalt ultraalacsony szintnél, de még mindig jóval elmarad a múltbeli recessziók idején elért magaslatoktól. És a márciusi bankpánik után, illetve az adósságplafon-egyezséget követően újra javult a fizetési ráta. Arról sem szabad elfeledkezni, hogy az amerikai fogyasztó nemzetgazdasági tényező. Tavaly is meglepetést okoztak azzal, hogy szembementek az inflációval.

Fotó: AFP

Az úgynevezett eszközfedezetű értékpapírok, vagyis

az amerikai autó- és hitelkártya-adósságok nagyjából 300 milliárd dolláros piacán bikapiaci hangulat uralkodik.

A fogyasztói eszközfedezetű hitelekből csomagolt értékpapírok hozamfelára, amit a kockázatmentes kincstárjegyek hozamához képest fizetnek, az idén eddig jócskán lecsökkent. A főbb részvényindexek erős teljesítménye mellett a csökkenés azt jelzi, hogy a Wall Street továbbra is optimista, s azt árazza, hogy az amerikai háztartások minimális szorongással fognak kilábalni a válságból.

A fogyasztói adósságokat nyomon követő elemzők és befektetők szerint nehéz elképzelni széles körű hitelcsődöket, miközben az álláslehetőségek továbbra is ilyen bőségesek. A fogyasztók bankszámlaegyenlege nagyrészt továbbra is magasabb, mint a járvány előtt volt – derül ki a JPMorgan ügyfélkörének elemzéséből. A bank azt is közölte, hogy

a legalacsonyabb bérsávban a béremelések jelentősen meghaladták az inflációt.

A Kroll Bond Rating Agency májusi jelentése szerint az erős hitelminősítéssel rendelkező autóhitel-felvevők mindössze 0,4 százaléka késik több mint 60 napot a fizetéssel. Az alacsony hitelminősítésű hitelfelvevők több mint 4 százaléka van két hónapos lemaradásban, ám ez csökkenés a januári 5,5 százalékhoz képest, és

összhangban van a 2018-as és 2019-es prepandémás tipikus szintekkel.

A JPMorgan adatai szerint a másodlagos jelzáloghitel-kötegekből álló bóvliminősítésű kötvények mintegy 5 százalékponttal magasabb hozammal forognak, mint az ultrabiztonságos kincstári kötvények, szemben a tavaly év végi több mint 6 százalékpontos hozamfelárral.

Bár egyes autóhitel-kötvények besorolását rontották a hitelminősítők, a piaci hangulat összességében pozitívabbá vált

– mondta Amy Sze, a JPMorgan kutatásvezetője. Hozzátette: a kötvényhozamok májusban apadtak a kincstári hozamokhoz képest, az autóhitelezők több mint 15 milliárd dollár új adósság eladásával növelték a kínálatot, ami a legmagasabb havi összeg volt a 2008-as pénzügyi válság óta.