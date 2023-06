Angolszász típusú elemekkel is dinamizálni kívánta az MNB a magyar gazdaság növekedést – indokolta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) nyolc évvel ezelőtti megvásárlását a BÉT tőzsdére lépésének ünnepélyes becsengetésén szerda délelőtt.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A tőzsdét mindig egyfajta kellemes izgalom övezi a közbeszédben, persze azok kivételével, akik kedvezőtlen üzletet kötöttek – tette hozzá.

Az viszont egyértelmű, hogy a parkettre lépés mindig a siker fokmérője.

A tőzsde jövője a pénz jövőjével fonódik össze, mindkettőre az események, a fejlődés hihetetlen felgyorsulása lesz jellemző.

A közeljövő szempontjából érdekes, hogy úgy tűnik, az 1940-es és az 1970-es évekhez hasonló korszakba léptünk, persze más formában. A megugró infláció, a stagfláció és a nagyhatalmi szembenállás mindenesetre erősen emlékeztet a kiragadott évtizedekre.

A BÉT tőzsdére lépése a jegybankelnök szerint három okból vált nagyon fontossá, ez pedig a teljesítmény mérése, a verseny és az együttműködés. A pesti börze úgynevezett réstőzsde – azaz a globális jelentőségű tőzsdék kiegészítő tőkepiaca – lesz, amely helyet ad a Kárpát-medence dinamikus cégeinek.

A BÉT részvényeivel épp a tőzsde 33. születésnapján, azaz szerdán kezdődött meg a kereskedés a Standard kategóriában, az első kötésekre 3040 forinton, azaz a 2906 forintos bevezető ár fölött került sor.

Varga Mihály pénzügyminiszter is köszöntötte a krisztusi korba lépett tőzsdét, ő elsősorban az átláthatóságot nevezte meg mint a lépés legfontosabb hozadékát. A transzparencia kapcsán a tárcavezető a költségvetést hozta fel példaként. Az elmúlt 3 éves kőkemény periódus után, amely során pandémiával és háborús agresszióval is szembe kellett néznie az országnak, jövőre 4 százalékos lehet a növekedés, az államadósság szintje 69,7, a költségvetési hiány 2,9 százalékra süllyed, a fogyasztói áremelkedés üteme pedig 6 százalék lehet.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az állampapírokkal összefüggésben Varga Mihály elmondta, hogy az állam nem a tőzsdével akar versenyezni, minden forrásnak, megtakarításnak a maguk helyén kell segíteniük a gazdasági fejlődést.

A tőzsde öt fontos előnye a pénzgyminiszter szerint: a lakosság is részesül a gazdasági sikerekből, a kkv-kból nagyvállalatok, a magyar bajnokokból pedig nemzetközi cégek lehetnek. Lényeges a gyors forrásbevonás is, valamint az úgynevezett kifektetések, azaz a hazai cégek nemzetközi expanziója, végül finanszírozó társként segíti a bankrendszer munkáját is.

Patai Mihály, a BÉT elnöke azzal kezdte üdvözlő beszédét, hogy már 2020 óta tervezték a BÉT tőzsdére lépését, és a kezdetektől kétlépcsős folyamatot terveztek, amely révén

először megmarad az MNB többségi tulajdona, majd kisebbségi tulajdonosként segíti a börze működését.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Miután immár megtörtént a technikai bevezetés, ősszel először egy MRP-s kibocsátással folytatódhat a közkézhányad növekedése.

Végh Richárd, a tőzsde vezérigazgatója a kibocsátók számának 40 százalékos növekedésére és a stabil osztalékfizetésre hívta fel a figyelmet. A BÉT tőzsdei tickere a BET lesz – tette hozzá.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság