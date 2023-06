New York állam legfelsőbb bíróságához fordult az Airbnb, hogy függessze fel a metropolisz vezetése által a szobakiadásra vonatkozó, erősen korlátozó jogszabály végrehajtását. Egy kicsit megkésett vele, ugyanis a rendeletet még tavaly januárban hozták meg, és most júliusban lép hatályba. A csúszást az Airbnb azzal magyarázta, hogy mára minden szóba jöhető lehetőséget kimerítettek, s mivel nem jutottak kompromisszumra, csak a bírósági út maradt hátra.

Szálláskeresés New Yorkban Airnbnb-vel. Fotó: Shutterstock

Csütörtökön benyújtott keresetükben kifogásolják, hogy a városi tanács az „eddigi legszélsőségesebb és legelnyomóbb szabályozási rendszert” alkotta meg, kifejezetten ellenük, amellyel gyakorlatilag ellehetetleníti a rövid távú bérbeadást New Yorkban. A vállalkozási szabadság megsértéseként értelmezik, hogy regisztrációhoz kötik és korlátozzák a bérbeadással foglalkozók számát, s a kiválasztottaknak igazolniuk kell, hogy a lakástörvénynek, a házirendnek, az építési szabályoknak és számos más követelménynek megfelelnek, engedélyt csak így kaphatnak.

A bírságok is szigorodnak – a második szabálysértésért már ötezer dollár is kiszabható.

A New York-i airbnb-zők és a cég 2021-ben például 8,9 millió dollár büntetés kaptak a nyakukba a szabálysértések miatt, de ennek a nagy része behajthatatlan a mai napig – jegyzi meg a Bloomberg.

Az Airbnb szerint az illetékes városi ügyosztály kénye-kedvére válogathat a jelentkezők között, és ez visszaélésre adhat lehetőséget. Úgy vélik, elenyésző részüknek a regisztrációját fogják csak elfogadni, így az sem biztos, hogy egyáltalán hányan maradhatnak a porondon. Az Airbnb-vel szerződött New York-i lakás- és szobakiadónál már 5500 foglalás érkezett július első hetére, ez tízezernél is több vendéget jelent.

Az üzlet tehát pezseg rendesen. A társaság bevételeit viszont súlyosan érinti a szállásadói tevékenység drasztikus korlátozása, csak tavaly az Airbnb nettó 85 millió dollárt kasszírozott a New York-i szobafoglalási rendszer működtetéséért.

A polgármester hajthatatlan

A városi tanácsot azonban nem hatja meg az Airbnb bevételkiesése, és állnak a per elébe. Eric Adams polgármester közleményt adott ki, ebben hangsúlyozza, hogy a városvezetés elkötelezett a helyben lakók biztonsága és élhető környezetük mellett, és mindent megtesz a lakásállomány színvonalának romlása ellen. Felelősséget éreznek a metropolisz vendéglátóiparának pandémiát követő talpra állításáért és felvirágoztatásáért is. A városvezetés céloz arra is, hogy

az Airbnb az olcsó szálláslehetőségeivel és sok esetben az együttélés szabályait felrúgó, egy-két éjszakára érkező bérlők fogadásával a felvirágoztatás helyett inkább a virágok eltiprásában jeleskedik,

épp emiatt kellett az ominózus jogszabályt megalkotniuk. Ráadásul nem ez az első eset: 2021-ben a város jogi úton több mint tízezer szobakiadót késztetett tevékenysége feladására, de még így is maradtak csaknem negyvenezren. Közülük rövid távú kiadással most 29 ezren foglalkoznak, becslések szerint egyharmaduk feketén – ami súlyos érv a regisztráció mellett.

New York nincs egyedül a regulációs törekvésével: a városi tanácsok az Egyesült Államokban egyre gyakrabban szabályozzák a rövid távú bérbeadást, engedélyhez és regisztrációs díj megfizetéséhez kötve a tevékenységet, s főleg a város szívéből szorítják ki a vékonyabb pénztárcájú, de annál hangosabb vendégeket. A hosszabb távra szobát vagy lakást kivevőkkel szemben rendszerint elnézőbbek, a fluktuációs pörgést viszont nem kedvelik. New Yorkban például 30 napnál rövidebb időre ezentúl tilos szobát kiadni, ha a bérbeadó nem lakik helyben – írja a Bloomberg.

Firenze is lép: megtisztítja az óvárost

Dario Nardella, Firenze polgármestere megunva a Meloni-kormány tehetetlenségét, saját hatáskörbe vette az airbnb-zés szabályozását a Toszkána gyöngyszemének számító városban. Azt tervezi, hogy a történelmi belvárosból kiűzi a bérbeadókat, hogy üres lakásaikba a napi forgásban lévő turisták helyére hosszú távon gondolkodó olasz családok, fiatalok költözhessenek.

Firenzében nyáron mozdulni sem lehet a turistáktól.

Fotó: Lovas Bence / VG

Ehhez adókedvezményt is nyújtana az érintetteknek. A súlyos társadalmi problémát okozó lakhatási válság enyhítését célzó javaslat ütősebb, mint a Giorgia Meloni vezette jobboldali kormánykoalíció terve, miszerint központi regisztrációba vennék az airbnb-s ingatlanokat, és megengednék a leglátogatottabb olasz városok helyhatóságainak, hogy két éjszaka fölötti tartózkodási időt írjanak elő a városközpontokban kiadott szobákban megszállók számára. Az Airbnb nem szól bele a vitába, csak azt kéri, hogy egyértelmű és központilag szabályozott keretek között működhessen az olasz piacon.