A TikTokot birtokló ByteDance idén több mint négyszeresére növelné az online kiskereskedelmi üzletágának méretét: tavaly a TikTok Shop felületén 4,4 milliárd dollárt tett ki az értékesített áruk összértéke, a vállalat terve szerint az év végéig ez 20 milliárd dollárra bővülne.

A cég idén elsősorban a délkelet-ázsiai növekedésre támaszkodna, például a 278 milliós Indonéziára. A világ negyedik legnépesebb országában különösen népszerű a TikTok, az influenszerek a farmerektől a rúzsokig mindenféle terméket eladnak úgy, hogy azokat élőben közvetített videókban mutatják be. A ByteDance azonban nem hanyagolja el az Egyesült Államokat és Európát sem, bár ezek a piacok csak kis részét teszik ki a 20 milliárd dolláros célnak – írja a Bloomberg névtelenségüket kérő forrásokra hivatkozva.

Ellentmodásosnak tűnhet a TikTok azon törekvése, hogy az Egyesült Államokban is bővítse e-kereskedelmi tevékenységét: az amerikai politikusok ugyanis azzal fenyegetőznek, hogy nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva teljesen betiltják a népszerű alkalmazást. Hasonló törekvések vannak kontinensünkön és Japánban is, ám a ByteDance ennek ellenére nem mondott le arról, hogy Nyugaton is terjeszkedjen, így a jövőben az Amazon riválisa lenne.

A TikTok Shop lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy a fő közösségimédia-alkalmazáson belül a rövid videókat és az élő közvetítéseket görgetve vásároljanak, akik így a TikTokot az Amazon, az Alibaba vagy a Délkelet-Ázsiában piacvezető Sea alternatívájaként használják. Ez a módszer a szórakoztatást és az impulzusvásárlást ötvözi. Hasonlóval próbálkozott már az Instagram és más platformok is, de végül elbuktak az Egyesült Államokban és Európában.

A ByteDance azonban magabiztosabban foghat bele a terjeszkedésbe, ugyanis a TikTok kínai unokatestvére, a Douyin a távol-keleti országban hatalmas sikert aratott az újfajta vásárlási módszerrel, és Ázsiában is egyre népszerűbb. Az elemzők szerint a TikTok Shop gyors növekedése közvetlen fenyegetést jelent a délkelet-ázsiai e-kereskedelmi platformokra, de még korai lenne a ByteDance győzelméről beszélni, ugyanis az alkalmazáson belüli étékesítés volumene és értéke

főleg a szépségápolás és a divat kategóriát érinti, más területeken elhanyagolhatónak számít.

A TikTok Shop a ByteDance 80 milliárd dolláros bevételének egy szeletét adja. Összehasonlításképpen: a délkelet-ázsiai piacait uraló szingapúri online kiskereskedelmi vállalat, a Sea tavaly 18 százalékkal, 73,5 milliárd dollárra növelte az értékesített áruk összértéket. Az még a jövő kérdése, hogy a keleti piacokon prosperáló módszer mennyire futhat be a nyugati világban.