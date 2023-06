A nyári üdülőszezon idején sem kell túlzottan megerőltetniük magukat a befektetőknek a könnyen megszerezhető 5-10 százalékos hozamokért. Még akkor sem, ha esetleg kimaradtak a pesti tőzsde osztalékfizető cégeinek pénzosztásából.

A koperi kikötő üzemeltetője is magas osztalékkal kecsegtet.

A szomszédos országok tőzsdéin is szép számmal találni a részvényeseket bőkezűen jutalmazó cégeket, a befektetők a következő hetekben is válogathatnak még a méretesebb osztalékfizetésre készülő régiós papírok közül. Bár ezek közül egyik sem vetekszik a Mol jelenleg is közel 12 százalékot kínáló hozamával, vonzerejüket növeli, hogy a legtöbb esetben euróban fizetnek.

A leleményesebb tőzsdézők az adriai nyaralást akár szlovén vagy horvát tőzsdei osztalékból is fedezhetik, déli szomszédainknál ugyanis szép számmal akadnak a nyereségükből gálánsan visszaosztó vállalatok, amelyek éppen a nyári hónapokra időzítették a kifizetéseket.

A bőkezű osztalékért stílszerűen nem is kell messzebbre tekinteni a tengerpartnál, a legnagyobb szlovén kikötőt üzemeltető Luka Koper és a tengeri szállítmányozással foglalkozó, dubrovniki székhelyű Atlantska Plovidba papírjai egyaránt 8,4 százalékos eurós hozammal forognak a ljubljanai, illetve a zágrábi börzén.

A roamingdíjak miatt egy jó ideje már nem kell aggódniuk a déli szomszédba látogatóknak, a távközlési szolgáltató körültekintő kiválasztása ugyanakkor így is kifizetődő lehet a nyaralás során. A Magyar Telekom dél-európai szektortársa, a Telekom Slovenije az összes helyi cégnél nagyvonalúbban bánik befektetőivel, az állami többségi tulajdonban lévő távközlési vállalatba 9 százalékos hozamért lehet beszállni június végéig.

Ha csak az OTP-n múlt volna, a bőkezűbb horvát cégek táborát erősítené az Ericsson Nicola Tesla is. A telekommunikációs vállalat részvényenként hateurós osztalékajánlatot tett le az asztalra, a magyar pénzintézet helyi leánya kisebbségi tulajdonosként erre 12 eurós javaslattal kontrázott rá. A tegnapi közgyűlésen azonban a részvényesek többsége – köztük a pakett 49 százalékát birtokló svéd anyacég – lesöpörte az ellenindítványt.

A szlovén tőzsde blue chip papírjainak vonzerejét a hagyományosan magas osztalék adja. Az eddig felsoroltakon kívül a Richter-rivális Krka és a Mollal a helyi üzemanyagpiacon versengő Petrol részvényeivel is 6 százalék körüli osztalékhozammal kereskednek, de a biztosítási ágazatot képviselő Triglav és a Sava Re is hasonlóan magas hozammal csábítja a befektetőket.

A horvát és szlovén osztalékpapírok mellett szól még az is, hogy a részvényesek mindkét piacon hosszú távú, rendszeres jövedelmet biztosító befektetésként tekintenek ezekre a papírokra, ezért jellemzően megtartják pozícióikat az osztalékvágást követően is, ami így jellemzően kisebb árfolyam-ingadozásokkal jár.

A befektetők értékelik az osztalékból származó rendszeres jövedelmet, és előnyben részesítik a részvény tartásának potenciális hosszú távú előnyeit

– a mutatott rá elemzésében Domagoj Grcevic, a zágrábi InterCapital brókerház elemzője.

Aki a kemény devizán túlra merészkedne, érdemes szétnéznie a román börzén is. A legnagyobb helyi földgáztermelő, a Romgaz részvényei például még most is bőven 8 százalék feletti osztalékhozamért vásárolhatók meg július végi kifizetés mellett. Egy másik gázipari vállalat, a szállítási infrastruktúráért felelős Transgaz ennek felét, 4,1 százalékot kínál.

Most beszállva még 5 százalék feletti hozamra koccinthatnak a régió nagyobb bor- és brandytermelői közé tartozó Purcari részvényesei is, igaz, a kifizetésre itt egészen augusztus közepéig kell várni.