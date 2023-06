Az UBS csak erőteljes állami közbeavatkozás és garanciavállalások hatására volt hajlandó megvenni csődbe ment versenytársát, a Credit Suisse-t, ám az ügyet ismerő személyek szerint ez nem jelenti azt, hogy a Credit Suisse dolgozói is megtarthatják munkahelyüket, a többségüket ugyanis el fogják bocsátani.

A csődbe ment banknál jelenleg 45 ezren dolgoznak, de az UBS 35 ezer munkavállalójától szabadulna meg, három körben, melyek közül az elsőre már júliusban sor kerülhet. Az összeolvadást követően az UBS-nél mintegy 120 ezren dolgoztak. A leépítések különösen a Credit Suisse befektetési bankárait érinthetik érzékenyen New Yorkban, Londonban és Ázsia egyes részein. Az elbocsátásokkal a felvásárló mintegy 6 milliárd dollárt tervez megtakarítani az elkövetkező években.

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A most utcára kerülő bankároknak nem lesz könnyű új állást találniuk, hiszen a szektorban már több másik cég is csökkentette létszámát a közelmúltban, köztük a Goldman Sachs és a Morgan Stanley is. Az UBS felsővezetésében pedig szinte senki nincs, aki a Credit Suisse-tól érkezett, az ügyvezető igazgatók közül csak egy érkezett a versenytárstól.

A vagyonkezelő üzletág több mint két tucatnyi vezetőjéből pedig csak öt Credit Suisse veterán.

Az UBS vezérigazgatója, Sergio Ermotti keddi szavai szerint azonban az összeolvadás remekül halad – írja a Bloomberg, mely emlékeztet arra is, hogy a bank már a felvásárláskor jelezte, hogy a befektetési bank részlegnél nagy leépítések jönnek, ami nem is csoda miután a Credit Suisse 5,5 milliárd dollárt vesztett az Archegos összeomlásakor.

Eredetileg azonban az üzletkötők legjobb ötödét megtartotta volna az UBS, ám időközben a versenytársak sokakat elcsábítottak az üzletágból az elmúlt hónapokban. A privátbankárok többsége ugyanakkor maradhat az összeolvadt banknál, noha közülük is sokan leléptek már önként. A gazdag ügyfeleknek biztosított strukturált hitelekért felelős bankároknak és a származtatott termékek kereskedőinek sincs egyelőre okuk az aggodalomra.

A nagy kérdés azonban a svájci kereskedelmi bank sorsa, mely könnyen lehet, hogy ismét önállóvá válik akár eladás, akár tőzsdére vitel útján. Amennyiben azonban a két bank az anyaországban is összeolvad, úgy 10 ezer főnek távoznia kellhet, igaz, közülük talán nem mindenki kötődik a belföldi egyszerű, kereskedelmi banki tevékenységhez.