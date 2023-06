A jelek szerint 50 ezer pont körül stabilizálódhat a BUX index, a pénteki kereskedésben a délelőtti órákban 0,3 százalékkal emelkedett a budapesti tőzsde mutatója, később kisebb korrekció következett. Más európai indexekkel szemben a BUX még nincs a mindenkori – 56 233 pont, amit 2021. november 5-én sikerült elérni – rekordja közelében, ehhez még közel 12 százalékos növekedésre lenne szükség.

Fotó: Shutterstock

A blue chip részvények közül felülteljesítő az OTP, a bankpapír 20 százalékkal drágult január óta, de a rekordhoz még innen is 61 százalékos menetelésre lenne szükség.

Kisebb lendület – 11 százalék – is elég lenne egy új Richter-árfolyamcsúcshoz is, 2023 azonban egyelőre nem a gyógyszergyártó részvényeiről szól, az árfolyama szinte ugyanott tartózkodik, mint az év elején. A Mol-papíroktól pedig jókora meglepetés lenne egy közel 30 százalékos áremelkedés, szóval nincs igazán csúcsdöntő hangulat a Mol piacán. De nem is a növekedés miatt érdemes vásárolni a Mol-részvényeket, hanem a hosszú távon várható osztalék miatt – jelezte az Erste Marketen Pletser Tamás, a befektetési szolgáltató olaj- és gázipari szektorelemzője, aki szerint a tavalyi rekordok után idén szerényebb lesz a Mol csoport finomítóinak nyeresége.

Nem lehet panasz a magyar tőzsdére

Aki az év elején BUX indexet vett, 15 százalékos hozamnak örülhetett, s ezúttal csak a devizaárfolyam kockázatát kellett viselnie annak, aki a magyar börze helyett az amerikait favorizálta: az S&P 500 index 15,7 százalékkal múlja felül most az év eleji önmagát, a mindenkori rekordhoz pedig még egy 7-8 százalékos felfutásra lenne szükség. Messze nem irreális a cél, elég, ha csak az elmúlt 30 napját lemásolja a mutató (7,7 százalékkal repesztett az index egy hónap alatt).

A Nasdaq 100 teljesítményére idén nem igazán vannak szavak, 40 százalékkal nőtt az ottani tőzsdén jegyzett legnagyobb, nem pénzügyi vállalatok részvényeit összesítő index értéke. Ha még ezt sikerül egy kilencessel megfejelni, máris történelmi rekorddöntés következik. A német tőzsde is szinte együtt mozgott 2023-ban az S&P 500-zal, de Frankfurtban 16 százalékos felívelés is elég volt a többszörös rekorddöntéshez.

Párizsban akár csalódottak is lehetnek a befektetők, kedvenc CAC 40 indexük idén csupán 11 százalékkal hízott, de ez is elég volt egy csendes áprilisi rekorddöntéshez, épp azokban a napokban, amikor az LVMH piaci kapitalizációja egy időre átütötte az 500 milliárd dollárt. Persze ha a francia befektetők áttekintenek a La Manche-on, máris nem olyan keserű a szájíz: Londonban éppen csak pluszos az FTSE 100, ez a tőzsdeindex óvatosságra is inthet, itt már februárban megvolt a mindenkori rekorddöntés – kicsivel 8000 pont felett –, azóta viszont elfogyóban a lendület.

A nagy globális indexekhez képest a BUX még messze van a rekordértéktől, régiós összevetésben viszont már nem lemaradó, a vezető lengyel részvényeknek például további 15 százalékot kellene menetelniük, hogy a 3000 pontos WIG 30-csúcs veszélybe kerüljön.

A Nasdaqhoz hasonlóan óriási sztori, ami a japán részvénypiaccal történik, ott 31 százalékkal nőtt a részvények piaci értéke 2023-ban, a megdönthetetlennek hitt, 33 éve felállított rekord már a múlté. De könnyen lehet, hogy Európában is lesz index, amely még évtizedekig nem emelkedik történelmi rekordra, a 2007-es krízis előtt a prágai mutató 46 százalékkal volt magasabban, mint most, s nem tűnik könnyen ledolgozhatónak a különbség.

Végletek: Üzbegisztán és Izland

Az első közel fél év legjobb teljesítményét az üzbég tőzsde nyújtotta, 86 százalékkal lőtt ki az UCI teljesítménye, mögötte Laosz következik 42 százalékkal, majd a görögök 36,5-del és a Nasdaq főindexe 32-vel. Ahol viszont rosszul fut a befektetők szekere, az az Egyesült Arab Emírségek (mínusz 8 százalék), Burma (mínusz 10) és Izland (mínusz 11 százalék).