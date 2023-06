Egyre mélyül az amerikai bankválság – Már az egészséges hitelektől is megszabadulnak

A kereskedelmi célú ingatlanok hitelezése egyre rizikósabbá válik, még a közepes méretű bankok számára is: teljesítő hiteleiktől is megválnak, akár még veszteségeket is elkönyvelve a folyamat során.

1 órája | Szerző: Mészáros Gergő

