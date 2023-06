A tavasz végén váratlanul megtört a befektetési alapok népszerűsége Európában, a Refinitiv Lipper adatai szerint hosszú idő után először fordult át negatívba az alapok nettó értékesítése, vagyis a megtakarítók több pénzt váltottak vissza itt fialtatott vagyonukból, mint amit frissen lekötöttek.

Fotó: AFP

A tőkemozgások eredője mínusz 1,8 milliárd euró volt májusban, ennyivel csökkentették a portfóliómenedzsereknél meglévő kitettségüket a befektetők. Ez éles fordulat előző hónaphoz képest, amikor még 16 milliárd euró friss tőke érkezett a szektorba.

A nyár előtt a biztonságosabbnak gondolt termékeket részesítették előnyben a befektetők, a kötvényalapokból 13,3 milliárd eurónyit táraztak be, de a továbbra is kifejezetten magas hozamot kínáló pénzpiaci termékeket is egymilliárd euróért vásárolták. A többi kategóriában viszont csökkentették kitettségüket, leginkább a vegyes és a részvényalapoktól szabadulva. Az előbbiekből 6,3, az utóbbiból 4,5 milliárd euró értékben váltottak vissza, de az alternatív alapjaikat is 4,4 milliárdos tétellel építették le. Az árupiaci alapok 700 millió eurós kiáramlást regisztráltak, az ingatlanalapokból pedig további 300 millió euró távozott.

A befektetési szolgáltatóknál most is a BlackRock lett a befutó, a globális piacvezető amerikai eszközkezelőnél 13 milliárd eurót fektettek európai befektetési alapokba. A második helyen is egy tengerentúli óriás, a JPMorgan végzett 9,8 milliárdos forgalommal. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára a francia Amundi tudott felkapaszkodni, amelynél 3,9 milliárd eurót kötöttek le a megtakarítók.

Idén a májusi pénzkiáramlással mellett is szépen gyarapodott a szektor, a befektetők öt hónap alatt 47 milliárd eurónyi megtakarítást vittek az alapkezelőkhöz. A kötvényalapok dominanciájához eddig kétség sem férhet, májusig 77,5 milliárd eurónyit vásároltak belőlük. A második legnépszerűbb kategória, a részvényalapok ennek csak ötödét tudta becsalogatni ugyanezen idő alatt. A magas kamatkörnyezetben jól szerepelnek a pénzpiaci termékek is, ezekbe csaknem 12 milliárd euró friss tőke vándorolt. Az ingatlanalapoknál 2023-ban idén nem látszik nagy átrendeződés, az árupiaci alapokból viszont már közel másfél milliárd eurót váltottak vissza.

Az eddigi legnagyobb vesztesek az alternatív és a vegyes alapok, amelyekből 10 milliárdos tételben adtak túl a befektetők. Az előbbi kategória 21 milliárd eurót, az utóbbi mintegy 38 milliárdnyi tőkét veszített a visszaváltásokból eredően.