A Budapesti Értéktőzsde vezető részvényei közül a múlt héten fontos ellenállást tört át az OTP, így kiemelten érdemes figyelni a bankpapír mozgását, a Mol is folyamatosan emelkedett, de a már túlvett tartományban mozog az RSI indikátor. A Richter viszont negatív korrekcióba kezdett, a Magyar Telekom pedig szűk sávban oldalaz. Nézzük a részleteket.

Az OTP Bank árfolyama meghatározó szintet tört át a csütörtöki kereskedésben, méghozzá a magenta színnel jelzett csökkenő trendvonalat, amely egy fordított fej és vállak alakzat nyakvonala. A következő fontos ellenállási szint közelében – ez a 114,6 százalékos Fibo-szint 11 542 forintnál – egyelőre megakadt az emelkedés. Ha a következő napokban a nyakvonal felett tud stabilizálódni a jegyzés, jelentős emelkedés jöhet, ezt a lehetőséget erősíti a Bollinger-szalagok helyzete.

A Mol árfolyama is kilőtt, sikerült áttörni a 2965 forintnál húzódó ellenállási szintet, most a 3030 forintos szint jelenthet számára akadályt. Ha ezt is sikerrel veszi, 3100 forintig szökhet fel a jegyzés. Ugyanakkor az RSI indikátor már jelentős túlvettséget mutat, átlépte a 75-ös szintet, úgyhogy készülni kell egy negatív korrekciós hullámra.

A Richter árfolyama az osztalékszelvény levágását követően csökkenésbe kezdett, most fontos támaszhoz ért: ez a 30 napos mozgóátlag, illetve egy április óta tartó emelkedő trendvonal 8350 forintnál. Letörése esetén a 8227 forintos szint felé indulhat a jegyzés, míg rövid távú ellenállást a 38,2 százalékos Fibo-szint képez 8446 forintnál.

A Magyar Telekom árfolyama szűk sávba szorult, alul a 410 forintos támaszra, felül a 416 forintos ellenállásra érdemes figyelni. Az indikátorok lefelé mutatnak, ezért nagyobb az esély a támasz letörésére, ez esetben 403 forintnál adódhat a következő támasz.