Jelentősen növelte a japán részvényekben meglévő kitettségét a legendás amerikai befektetési guru, Warren Buffett fémjelezte Berkshire Hathaway.

Fotó: Northfoto

Az omahai központú holdingtársaság öt szigetországi vállalatban vett fel nagyobb pozíciókat, így átlagosan már 8,5 százalékot meghaladó tulajdonrésszel rendelkezik bennük. Az összesített piaci értéke alapján ez az Egyesült Államokon kívüli legnagyobb részvénybefektetése a vállalatnak.

A szóban forgó cégek az öt legnagyobb japán kereskedőház – úgynevezett szogo sosza –, az Itochu, a Marubeni, a Mitsubishi, a Mitsui és a Sumitomo. Olyan nagy konglomerátumok, amelyek a termékek rendkívül széles skálájával kereskednek, és hagyományosan központi szerepet töltenek be az energiahordozók, ásványi anyagok és élelmiszerek behozatalában, valamint a késztermékek exportálásában. A Berkshire még 2020-ban szállt be ezekbe a vállalatokba, 5-5 százalékos szeletet vásárolva, amelyet azóta is bővít. A befektetési holdingnak nincs más befektetése Japánban.

Ezzel a néhány papírral idén is rengeteget keresett a 93. életévét taposó veterán befektető, mivel az Itochu 36, a Sumitomo 39 százalékot erősödött, a Mitsui 44 százalékkal drágult, míg a Marubeni és a Mitsubishi egyaránt 62 százalékos ralit vágott ki.

A Berkshire közölte, hogy – a cégalapító befektetési filozófiájával összhangban – hosszú távú befektetésként tekint az érintett vállalatokra, Buffett pedig ígéretet tett, hogy egyik cégben sem növelik 10 százalék fölé a tulajdonrészüket.

Buffett legutóbb áprilisban járt a távol-keleti szigetországban, ahol éppen azt jelentette be, hogy 7,4 százalékra növelte részesedését az öt vállalatban, melynek működését saját konglomerátumához hasonlította, mondván, mindegyik diverzifikált portfólióval rendelkeznek hosszú távú befektetésekkel, továbbá az értékekre és készpénztermelésre fókuszálnak.

A vezető tokiói részvényindex, a Nikkei 1 százalékos csökkenéssel zárt hétfőn, az elmúlt tíz héten azonban valósággal szárnyaltak a helyi részvények, az index pedig több mint három évtizedes csúcsra emelkedett. Az idei 28 százalékos ralijával a japán tőzsdemutató a világ élmezőnyébe tartozik.

Buffett nagybevásárlása jó reklám a helyi részvénypiacnak, az omahai orákulum optimizmusa a helyi tőzsde és gazdasági kilátások iránt újabb befektetők figyelmét keltheti fel. Ez egyébként áprilisban is így volt, az akkori bejelentést követő néhány nap alatt közel nyolcmilliárd dollárért vásároltak az öt japán vállalat részvényeiből a kisbefektetők. Könnyen elképzelhető tehát, hogy a guru újabb lépése további lendületet ad az egyébként is bomba formában lévő japán tőzsdének.