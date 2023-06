Sok évtizedes axióma volt, hogy az amerikai republikánusok és a nagyvállalatok természetes politikai szövetségesek. Ehhez képest a republikánus képviselők vállalati kampánytámogatása 30 éves mélypontra süllyedt. Újabban a jelöltek inkább kisebb adományokat kérnek sok-sok magánembertől, ami jelentős hangsúlyeltolódást jelent, amennyiben a republikánusokat támogató kisemberek milliói óvakodnak az olyan nagyvállalati prioritásoktól, mint például a szabadkereskedelem. A párt oldaláról is megfogalmazódott magyarázat szerint a szakítás okozói a nagyhatalmú vezérigazgatók, akik beleavatkoznak a politikába, és ott progresszív álláspontot képviselnek a társadalmat megosztó kérdésekben. Az ellentét a Trump-érában csúcsosodott, de az elnök távozását követően sem borultak egymás nyakába az egykori politikai szövetségesek.

A republikánus törvényhozók

a Big Tech és a Wall Street megfékezésének bajnokai lettek.

Olyan ügyeket karolnak fel, amelyeket régen a demokraták képviseltek, mint a kékgalléros munkavállalók bérének emelésére vagy a lakossági gyógyszerköltségek csökkentése.

Elmúltak azok az idők, amikor a republikánusok a pálya széléről nézték, ahogy a cégóriások gátlástalanul kihasználják az amerikai embereket

– mondta Marsha Blackburn tennessee-i szenátor a Wall Street Journalnak.

A váltást jól példázza Kevin McCarthy képviselőházi elnök karrierje. A 2016-os választásokon még komoly üzleti támogatása volt, a költségvetésének több mint 40 százaléka a vállalati kampányalapból származott. Ekkor még olyan ügyeket képviselt, mint a nagy bankokra vonatkozó szabályozás enyhítése, a vállalatok adóterheinek csökkentése és az átfogó szabadkereskedelmi megállapodás Mexikóval és Kanadával. Ezzel szemben 2022-re

3 százalék alá bukott a vállalatoktól származó pénz aránya a kampányában és megromlott a viszonya a nagyvállalatokkal.

McCarthy elítélte a Wall Streetet progresszív politikai álláspontja miatt. Ellenezte az ipari lobbi által támogatott szövetségi infrastruktúra-beruházásokat, de még az amerikai félvezetőipar 53 milliárd dolláros pénzügyi ösztönzését sem támogatta.

A Republikánus Párt hangulatváltozása a vállalati Amerika aktivizmusának eredménye, amely elidegeníti a republikánusokat és választóikat

– magyarázta Matt Sparks, McCarthy tanácsadója.

Egyelőre nem tudni, hogy

a nagyvállalatokkal való szakítás tartós-e.

A kongresszus republikánus tagjai többnyire most is azt mondják, hogy támogatják a szabad vállalkozás politikáját, vagyis azt a sok évtizedes hagyományt, hogy mérsékelni kell az ipar kormányzati szabályozását, csökkenteni az adókat és korlátozni a szakszervezetek befolyását. Arra is vannak példák, hogy vállalati vezetők újragondolják az érzékeny politikai vagy társadalmi kérdéseket, és

biztosítják a pártot, hogy megosztó ügyekben nem nyilatkoznak nyilvánosan.

A Citigroup szóvivője például kijelentette, hogy a bank nem diszkriminálja a fegyvergyártókat. A BlackRock szóvivője elmondta, hogy mind a fosszilis tüzelőanyagokba, mind a megújuló energiába való befektetéseket támogatják. De emlékezetes Jamie Dimon, a JPMorgan vezérigazgatója fellépése az éves közgyűlésen, ahol macsó hazafinak és szabadpiaci kapitalistának nevezte magát.

A trend mégis az, hogy a nagyvállalatok progresszív álláspontot képviselnek olyan kérdésekben, mint a melegjogok, a fegyverellenőrzés és az éghajlatváltozás.

A legtöbb nagyvállalat városokban található, és a cégek fiatal, képzett munkavállalókat keresnek, akik inkább baloldali értékeket vallanak, és ez arra ösztönzi a vállalatokat, hogy progresszívebbek legyenek

– mondta Romain Wacziarg, az UCLA Anderson School of Management közgazdaságtan-professzora.

Míg a Republikánus Párt egyre inkább a kevésbé képzett, kékgalléros munkavállalókat képviseli a vidéki területeken, akik gyakran konzervatívabb nézeteket vallanak ezekben a kérdésekben. Így egyre

szélesedik a szakadék az amerikai vállalatok és a republikánusok között.

Bár sok iparági vezető kezdetben üdvözölte a tavaly novemberi választások eredményeit és azt, hogy a demokrata bizottsági elnököket republikánusok váltották. De csalódniuk kellett, mert a frissen hatalmazott republikánus bizottsági elnökök sorra indították a vizsgálatokat a Wall Street-i cégek és a Big Tech vállalatok ellen olyan ügyekben, mint a vállalatok melegbarát politikája, a fosszilis tüzelőanyagok használatának korlátozása vagy a kínai üzleti tevékenység.