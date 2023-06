Pár hónapja még az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed inflációs célját közelítő mérsékelt fogyasztói árindex révén hívta fel magára a figyelmet a nyugati part. Kiderült, hogy az Egyesült Államokban a három legalacsonyabb inflációs rátával büszkélkedő metropolis Dél-Kaliforniában található. Nevezetesen Los Angeles, San Diego és Riverside. Most már recesszió árnya is rávetült a nyugati partra. Kaliforniát, Oregont és Washington államot sújtották legjobban a tech szektor tízezres nagyságrendű elbocsátásai így a Microsoft és a Meta leépítései is. Kaliforniában áprilisban 4,5 százalékos munkanélküliségi ráta, ezzel az állam a második legnagyobb értéket produkálta. Washington holtversenyben a harmadik 4,3 százalékkal, míg Oregonban 4 százalékot mértek. A szövetségi átlag 3,4 százalék volt.

A technológiai munkahelyek leépítésének tovagyűrűző hatása van a nyugati parton, amit felerősít a Fed kamatemelési periódusa. Visszaesett a lakáspiac, csökkent az ipari gépek és háztartási berendezések iránti keresletet. Lassul a pénzügyi szektor, de a gépipar és az építőipar is, míg a kiskereskedelem stagnál. Jelentősen

csökkentek az átlagbérek azokon a területeken, ahol a tech szektor koncentrálódik.

A fehérgalléros munkavállalók számának csökkenése miatt a szolgáltatásban dolgozók is kevesebbet keresnek. Az irodai területek megcsappanása a takarítók, karbantartók, vendéglátók munkalehetőségeit is visszavágja.

Az amerikai gazdaság korábbi húzóállamait azért kezelik különös figyelemmel az elemzők, mert a márciusi bankpánik és a magas kamatpálya már eddig is azzal fenyegettek, hogy az Egyesült Államok gazdasága még az idén recesszióba süllyedhet. A bankszektor problémái miatt szigorodnak a háztartások és a vállalkozások hitelfeltételei, emiatt a gazdasági tevékenység és a munkaerőpiac nyomás alá kerülhet, s az infláció tovább erősödhet. Miközben a Fed a problémák közül csak az infláció megfékezésével foglalkozik.