Az amerikai tőzsdék vezető indexei esni kezdtek, miután az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed kamattartást jelentett be szerda este. 10 egymást követő kamatemelés után tartanak szünetet a jegybankárok. De a következő hónapra kamatemelést helyeztek kilátásba. A klasszikus Dow Jones ipari átlag, mely már a döntés előtt is mínuszba csúszott, több mint 1 százalékot zuhant. A széles piacot leképező S&P 500 közel 0,6 százalékkal került lejjebb, a technológiai fókuszú Nasdaq Composite pedig közel 0,8 százalékkal.

A piac előzetesen arra számított, hogy 15 hónap után megállhat a kamatemeléssel az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed, s szerdán este az 5,00-5,25 százalékos kamatsáv tartását jelentik be a jegybankárok. Bár a határidős kamatárazások és az előzetes jegybankári nyilatkozat a szünetet valószínűsítették, a továbbra is rendkívül feszes munkaerőpiac miatt a későbbi kamatemelések lehetőségének nyitvatartása is beépült az előzetes konszenzusba.

A csütörtökön megjelenő Dot Plot ábrát is nagyon várják a befektetők.

Ez a szavazó jegybankárok jövőbeni kamatvárakozásait tükrözi. Elemzők szerint, piacmozgató hatása lenne, ha felfelé tolódna a Fed az idei évre vonatkozó kamatvárakozása a Dot Plot grafikonon.

A szerdai kamatdöntés előtt az irányadó 10 éves amerikai kincstárjegy hozama csökkent, miután március óta a legmagasabb szintre emelkedett kedden. A rövidebb lejáratú kötvények is erősödtek. A kötvények hozama ellentétesen mozog az árfolyamukkal.

A tengerentúli vezető részvényindexek szerdán napközben vegyes képet mutattak. A széles piacot leképező S&P 500 és a technológiai fókuszú Nasdaq Comosite emelkedett, míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag esett.