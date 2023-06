Az amerikai befektetési bankok sorra kihátrálnak a kínai részvénykibocsátások mögül, így a kisebb tőkebevonások is egyre nehézkesebbek. A Goldman Sachs több megbízást is visszamondott Hongkongban, míg a Bank of America egy napelemes részvénykibocsátásból szállt ki. Ami azért meglepő, mert a bankok a legritkább esetben szoktak lemondani egy IPO-megbízásról.

Fotó: rblfmr

Az új és másodlagos tőzsdei jegyzések Hongkongban idén 2,05 milliárd dollárt tettek ki, ami

12 százalékos csökkenést jelent az egy évvel korábbihoz képest.

A Dealogic adatai szerint az átlagos ügyletméret 2023-ban eddig körülbelül 80 millió dollár volt.

A hongkongi Hang Seng index januárban még emelkedett, mert a befektetők gyors gazdasági fellendülésre fogadtak Kína szigorú zéró-Covid-politikájának feloldása után. Az index azonban a január 27-i csúcsához képest 14 százalékot esett.

A Goldman nemrégiben a gyógyszerpiacot üzemeltető YSB kínai vállalat és a sanghaji székhelyű, bőrkezelésekre szakosodott Cutia Therapeutics tőzsdei bevezetésétől állt el, mert túlságosan

gyengének ítélte a jelenlegi piaci keresletet.

Előtte, áprilisban, egy mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat, a pekingi Fourth Paradigm Technology tőzsdei bevezetésének koordinálását mondta vissza a Goldman. A Cutia végül a Goldman nélkül is tőzsdére lépett Hongkongban, de csupán 60 millió dollárt gyűjtött, s az értékelése az olcsó papírok közé sorolta a tőzsdén.

A befektetési bankok visszalépései nagyban

rontották a hongkongi IPO hangulatot.

Ahogy Andrew Swan, a Man GLG ázsiai részvénystratégája fogalmazott: