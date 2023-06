Kétéves kitartó munkával és lobbizással érte el a lengyel kormány és a helyi önkormányzat, hogy az Intel Wroclaw közelében építse meg a csúcstechnológiát képviselő új európai csipgyárainak egyikét. Bár ennek 4,6 milliárd dolláros tervezett beruházási költsége eltörpül a németországi Magdeburgba telepítendő 30 milliárd dolláros gyártóbázisé mellett, a lengyelek így is óriási gazdaságpolitikai sikerként könyvelik el az üzlet nyélbe ütését.

Az Intel 4,6 milliárd dolláros új wroclawi gyára két-három éven belül kezdheti meg a termelést.

Lengyelország harmadik legnépesebb, 638 ezres lakosú városának vezetése szisztematikusan győzködte az Intelt, hogy jó házigazdája lesz a beruházásnak – derül ki a Reuters összeállításából. Az Európai Bizottság tavaly fogadta el a közösség technológiai felzárkózásához szükséges forrásokat biztosító fejlesztési programját, amelynek egyik sarokköve a csipgyártás fellendítése új kapacitások kiépítése révén.

Függetlenedik az EU a keleti csipgyártóktól

Az EU az Egyesült Államokhoz hasonlóan szenvedő alanya volt a pandémiát követő csiphiánynak, a beszállítói láncok felszakadozása visszavetette a koronavírus-járványt követő ipari fellendülést. Ebből okulva úgy döntöttek, hogy ahol és amennyire csak lehet, csökkentik függőségüket az ázsiai, főképp kínai beszállítóktól, és önellátásra rendezkednek be.

A kilátásba helyezett uniós támogatásokkal élve az Intel is beruházási programot hirdetett kontinensünkön, s meg is kezdte a helyszínkeresést. A Reuters tíznél is több kormányzati forrással és vállalatvezetővel térképezte föl a sikerhez vezető utat, amely Mateusz Morawiecki miniszterelnök méltatása szerint történelmének legnagyobb zöldmezős beruházásában végződik.

Nem érték be az apróval

Az interjúkból kiderült, hogy a sziléziai város az Intel valamennyi kérését teljesítette, különösen a gyorsasággal és a felmerülő kockázatok elhárításával nyűgözték le az amerikaiakat.

Pat Gelsinger, az Intel vezérigazgatója elismerte, hogy amikor elindították a helyszínkeresést, Lengyelország még nem szerepelt a térképükön, noha Gdanskban már van egy bázisuk, nem is akármilyen: a cég legnagyobb, több mint 3 ezer főt foglalkoztató kutatás-fejlesztési központját alakították itt ki.

Az Intel előbb, 2022 márciusában döntött a németországi helyszínről, s a kitartóan lobbizó lengyeleknek a gdanski központ bővítését ígérte.

Pat Gelsingert, az Intel vezérigazgatóját lenyűgözte a lengyelek kitartása.

Ezzel azonban nem voltak kisegítve, s a Lengyel Befektetési és Kereskedelmi Ügynökség (PAIH) vállvetve az Ipari Fejlesztési Ügynökséggel (ARP) újabb frontot nyitott a 2021 júliusában indított csatában.

Amikor végül bejártuk a helyszínt, és tárgyaltunk a helyi kormányzat képviselőivel, láttuk, mennyire elkötelezettek, hogy ez a beruházás náluk valósuljon meg

– árulta el Gelsinger.

Ideális feltételeket kínáltak az Intelnek

A tárgyalásokat kezdetben megnehezítette ugyan a pandémia, de amikor személyesen találkoztak, már érezték a lengyelek, hogy van keresnivalójuk. Az új üzemhez egy 285 hektáros területet ajánlottak fel, kiépítik hozzá az utakat, elektromos buszokkal vesznek részt a dolgozók szállításában, víztisztítót és távvezetéket építenek az Intel igényeinek megfelelően.

Sőt, abba is belementek, hogy az Intel 50 méternél magasabb központi épületet húzzon fel, miközben a helyi építési szabályzat csupán húsz métert engedélyez.

Az Intel kellő referenciaként szolgálhat Wroclaw számára, hogy odacsábítsa a világ legnagyobb szerződéses csipgyártóját, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporationt (TSMC). Velük is megkezdték a tárgyalásokat tavaly, a döntés azonban ebben az ügyben még messze van.

Csábítás felsőfokon

Még az Intel megnyeréséhez IQ-projekt kódnéven a kormány és az önkormányzat közös, titkos „csábítási programot” dolgozott ki. A Wroclaw fejlődését elősegítő ügynökség prezentációt állított össze, amely kiemelte az életminőséget, a családi létesítményeket, az iskolákat, a kerékpárutakat, az uszodákat, valamint a gazdasági és demográfiai adatokat.

Slusszpoénként a sportot és a szórakoztatást sem hagyták ki, gondolva arra, hogy milyen apróságok dönthetnek egy óriásberuházásról. Wroclaw esetében például a legnépszerűbb amerikai sportágak, így a kosárlabda és az amerikai futball jelenléte is bevallottan fontos érv volt az Intel vezetésének, ráadásul mindkét sportot magas szinten művelik a helyi csapatok – az amerikai idegenlégiósaiknak is köszönhetően.

A város nagyobb amerikaifutball-csapata, a Panthers Wroclaw az Európa Liga keleti konferenciájában jeleskedik, a második helyén áll, és épp szombaton fogadja a Fehérvár Enthroners csapatát. A kisebb alakulat, a Jaguars Katy Wroclawskie még nem jutott ilyen magasra. Ahogy a város Ekstraligában induló baseballcsapata, a Wroclaw Barons sem.

Együtt ropogtathatják a csipszet

A férfi-kosárlabdabajnokságot a Slask Wroclaw nyerte az elmúlt szezonban két amerikai kosarassal a keretében, míg pár éve a helyi rivális, az Anwil Wroclaw bérelte ki a dobogó legfelső fokát, náluk egyszerre öt amerikai is a kerettag volt. A most véget ért szezon alapszakaszában is a Slask diadalmaskodott, de a rájátszásban elorozta tőle a bajnoki címet a King Wilki Morskie Szczecin négy amerikai kosarassal.

A Wroclaw Panthers személyében „saját” amerikaifutball-csapata is lesz az Intelnek.

Ennek ellenére az Intel maradt persze Wroclawban, ahol jó társaságra lelt. Szomszédja lesz egy nyílászárógyártó nagyvállalat mellett a PepsiCo, amely itt a csipszgyártásban jeleskedik, élesítve a poént, hogy Wroclawban jól megfér egymással a csip és a csipsz.