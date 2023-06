További kamatemelésekre szólította fel a világ központi bankjait vasárnap a pénzintézetek közötti nemzetközi monetáris együttműködést összehangoló Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS), mivel – mint közölték – a világgazdaság kritikus pontra jutott az infláció megfékezéséért folyó küzdelemben.

A Nemzetközi Fizetések Bankjának székhelye Bázelben. Fotó: YueStock

Az elmúlt 18 hónap során végrehajtott könyörtelen kamatemelések ellenére ugyanis az infláció számos vezető gazdaságban makacsul magas szinten ragadt, miközben a hitelfelvételi költségek megugrása a 15 évvel ezelőtti pénzügyi válság óta a legsúlyosabb banki összeomlásokat idézte elő – tették hozzá.

A világgazdaság kritikus pontot ért el, de továbbra is kőkemény kihívásokkal kell szembenézniük a jegybankoknak

– mondta Agustin Carstens, a bázeli székhelyű BIS vezérigazgatója a szervezet vasárnap közzétett éves jelentésében.

A rövid távú növekedés megszállott hajszolásának ideje lejárt. A monetáris politikának most az árstabilitást kell szolgálnia, a költségvetési politika feladata pedig a konszolidáció, azaz az egyensúly helyreállítása

– emelte még ki.

Claudio Borio, a BIS monetáris és közgazdasági részlegének vezetője hozzáfűzte, fennáll a veszélye annak, hogy uralomra jut az „inflációs pszichológia”, bár a vártnál nagyobb mértékű kamatemelések Nagy-Britanniában és Norvégiában a múlt héten azt mutatták, hogy a központi bankok a probléma kezelése érdekében igenis igyekeznek „elvégezni a munkát”.

A kihívások azonban a második világháború utáni mércével mérve egyedülállók. Ez az első alkalom azóta, hogy a világ nagy részén az inflációs hullám széles körű pénzügyi sebezhetőséggel párosul.

Minél tovább marad magas az infláció, annál erőteljesebb lesz és annál hosszabb ideig tart a szükséges szigorítás – áll a BIS jelentésében, amely arra is figyelmeztet, hogy a kamatemelésekkel párhuzamosan

a bankszektorban a további problémák lehetősége egyre fenyegetőbbé válik.

Ha a kamatlábak az 1990-es évek közepének a szintjére kerülnek, akkor a vezető gazdaságok teljes adósságszolgálati terhe – minden más tényezőt figyelembe véve – a világgazdaság története során még eddig nem látott mértékre nő – mutatott rá Borio.

„Szerintem azonban a jegybankok ellenőrzésük alá vonják az inflációt. Ez a feladatuk, az árstabilitás helyreállítása” – mondta a Reutersnek.

A kérdés csak az, hogy mi lesz ennek az ára.

A Nemzetközi Fizetések Bankja (Bank for International Settlements) a világ legrégebbi, jelenleg is működő nemzetközi pénzügyi szervezete, amelyet a központi bankok központi bankjának is neveznek.