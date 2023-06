A friss tőke túlnyomó többsége továbbra is a kötvényalapokba vándorol, ezúttal 135 milliárd forintért vásároltak belőlük a magtakarítók. A jelentős készpénzinjekcióra a hozamok is rásegítetek, a kötvényes kategória így 4,6 százalékkal – 150 milliárd fonttal – hízott, a hó végi 3424 milliárd forintos záróállomány új rekordot is jelent egyben.