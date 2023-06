Nem zökkenőmentes az Apple nyomulása a pénzügyi szektorban, bár a kiválasztott ügyfelek már az Apple Pay Later alkalmazást tesztelhetik iPhone készülékeiken, s a 2019-ben kibocsátott Apple Card használata is megszokott a tengerentúlon, a Goldman Sachs bankházzal partnerségben áprilisban indított Apple megtakarítási számlára számos ügyfél panaszkodik.

A The Wall Street Journalnek nyilatkozó ügyfelek arról számoltak be, hogy nagyon nehezen tudták kivenni a pénzüket a megtakarítási számlákról. Többhetes késedelmek is előfordultak a visszautalásnál. Mások azt tapasztalták, hogy a pénzük nem jelent meg az Apple-fiókjukban, miközben a Goldman ügyfélszolgálatának munkatársai eltérő válaszokat adtak arra vonatkozóan, hogy mi a teendő.

Fotó: Shutterstock

Az Apple Card felhasználóinak új megtakarítási számlájára az ügyfelek kiválóan reagáltak, s korlátozott számú esetben előfordulhat, hogy a felhasználók késedelmet szenvednek az átutalás során a számláik védelmét szolgáló folyamatok miatt

– közölte a Goldman. Az Apple nem nyilatkozott.

Szakértők szerint

a pénzmosás elleni riasztások

indítanak automatikus felülvizsgálati kérelmeket. És a felülvizsgálatok napokig tarthatnak. Még

akkor is piros jelzést kaphat

az ügyfél, ha egy újonnan nyitott megtakarítási számlájáról nagy összeget próbál átutalni egy olyan számlára, amely eltér attól, ahonnan a pénz eredetileg érkezett.

Egy ügyvéd, Min-Jae Lee kipróbálja az Apple-fiókot, mert vonzó volt a magas kamata. Áprilisban 100 ezer dollárt helyezett letétbe, majd május elején megpróbálta máshová utalni a pénzét, ám azt csak három hét után kapta vissza. Először a JPMorgan bankban volt a célszámla, de oda nem érkezett meg a pénz, hanem visszatért az Apple-fiókba. Május közepén az Ally pénzügyi holdinghoz próbált utalni, mire azt a tájékoztatást kapta, hogy a fiókja biztonsági felülvizsgálat alatt áll, s ezúttal az Apple számláján sem látszott a 100 ezer dollár. Végül május végén befutott a pénz az Ally bankba.

Észszerű, hogy egy bank a fokozott átvilágítás miatt késleltesse az átutalást, de a két-négy hetes késedelem egészen meglepő mértékű

– mondta Dennis Lormel pénzügyi tanácsadó, aki három évtizeden át dolgozott pénzügyi bűncselekmények ügyében az Egyesült Államok kormányának.

A titok nyitja talán az lehet, hogy

az Apple-partnerség valójában lakossági banki szolgáltatás, ami szokatlan terep a Wall Street nagyágyújának.

Rendkívüli népszerű az Apple megtakarítási számlája, mert 4,15 százalékos kamatot fizet, míg az átlag ráta 0,25 százalék. A Goldmant megrohanták az utca emberei, akik hitelkártyát regisztrálnak, s sorra nyitják a megtakarítási számlákat.