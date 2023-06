Ritka eset, hogy egy bank egyszerre dolgozzon egy vállalat tanácsadójaként és felvásárlójaként, bár válsághelyzetben ez is előfordulhat. Az amerikai jegybank funkcióját betöltő Fed és a tengerentúli tőzsdefelügyelet (SEC) most azt vizsgálja: milyen szerepet játszott a Goldman Sachs az Egyesült Államok történetének második legnagyobb bankcsődjében? A Wall Street-i bankház ugyanis a Silicon Valley Bank (SVB) csődje előtt a pénzintézet kudarcba fulladt tőkeemelésén dolgozott, s közben felvásárolta az értékpapír-portfóliót. A Fed és a SEC most a tanácsadó és felvásárló kettős szereposztás lehetséges ellentmondásait vizsgálja.

Fotó: AFP

Az amerikai Igazságügyi Minisztérium is beidézte a Goldmant az SVB összeomlását vizsgáló nyomozás részeként – értesült a The Wall Street Journal. A Fed és a SEC pedig olyan dokumentumokat keres, amelyek a Goldman befektetési banki oldala és kereskedési részlege közti kommunikációra világít rá az SVB-csőd napjaiban.

A kettős szerep felveti a bennfentesség lehetőségét.

Az SVB ugyanis felbérelte a Goldmant, hogy segítsen a tőkebevonásban. Emlékezetes, hogy a csődbe menekülés előtt az SVB utolsó szalmaszála egy előző nap délutáni ajánlat volt, amelyet a Goldman befektetési bankárai hoztak össze: 95 dolláron adott volna egy nagyobb részvénypakettet az SVB, amit egy évvel korábban még 600 dolláron jegyeztek, hogy pénzhez jusson.

Mindenesetre feltűnő, hogy előtte

a Goldman kereskedési részlege a piaci értékéhez képest diszkonttal vásárolta meg

az SVB 21 milliárd dolláros, értékesíthető hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokból álló portfólióját.

A Goldman-bankárok azt mondták az SVB vezetőinek, hogy mielőtt tőkét vonnának be, az SVB-nek el kell adnia értékpapír-portfóliója egy részét. Legalábbis a biciklis bankár Greg Becker, az SVB korábbi vezérigazgatója ezt vallotta a szenátusi bankbizottság meghallgatásán májusban. Míg a Goldman azt állítja, hogy ebben az ügyben harmadik fél pénzügyi tanácsadó bevonását javasolták.

Március 8-án az SVB bejelentette,

hogy 1,8 milliárd dolláros veszteséget realizált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjainak eladásából, s hogy részvényeket ad el, hogy pénzt szerezzen. Az SVB részvényárfolyama a hírre összeomlott, a Moody’s leminősítette, s a betétesek megrohanták.

Március 10-én a betétbiztosító (FDIC) lefoglalta

a bank irodáit.

A Goldman május elején közölte, hogy várhatóan 50 millió dollárt keres az SVB-portfólió értékesítésén.