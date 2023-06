Már közel 87 rubelt kellett csütörtökön adni egy amerikai dollárért, ami 15 hónapos mélypont, az orosz fizetőeszköz ennyire gyenge csak azt követően volt, hogy az Ukrajna elleni támadást követően zárolták az orosz devizatartalékot. Az orosz deviza az elmúlt nap során 0,7 százalékot veszített értékéből a dollárral szemben, és hasonló mértékben olcsóbb lett az euróhoz képest is.

Fotó: Andrey Mihaylov / Shutterstock

Noha az inváziót követően a tőkekorlátozások képesek voltak stabilizálni a rubel árfolyamát, amelyet segített a kőolaj- és földgázárak emelkedése is tavaly, ám az energiahordozók időközben jóval olcsóbbak lettek, így eladásuk kevésbé képes megtámasztani az orosz költségvetést vagy fizetési mérleget. A piacokban kételyek merültek fel az ország politikai stabilitásával kapcsolatban is, miután fegyveres zendülés közelítette meg az orosz fővárost szombaton. Noha a lázadó Jevgenyij Prigozsin valamiféle alkut kötött Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, a történtek így is a legnagyobb kihívást jelentik az államfővel szemben mióta hatalomra került.

További gondot jelenthet az orosz deviza számára, hogy szerdán véget ért a hóvégi adófizetési időszak, amely általában az exportőrök devizaeladásaival jár együtt – írja a Reuters.