Valósággal kilőtt a Tesla árfolyama, miután kiderült, hogy újabb autómárka csatlakozott a Tesla Superchargereket használók egyre növekvő táborához. A részvénytulajdonosok öröme érthető: immár gyakorlatilag „szabvánnyá” vált a supercharger-rendszer, ugyanis az észak-amerikai piac vezető elektromosautó-gyártói egyaránt a Tesla által kidolgozott és kiépített rendszert használják innentől kezdve.

De nemcsak a Tesla-, hanem a General Motors-részvények piacán is a vevők kerültek többségbe, a nyitás előtt 3,2 százalékos pluszban áll a papír.

A megállapodás jelentőségét jól mutatja, hogy a döntést a legfelsőbb vezetők jelentették be, azaz mind Mary Barra, a GM vezérigazgatója, mind Elon Musk, a Tesla első embere is jelen volt a Twitter Spaces-eseményen. A három vezető gyártó tehát letette a voksát, ami egy esetleges kereskedelmi együttműködés irányába is megnyitja az utat.

Fotó: AFP

Az örömódában azonban fals hangok is megszólalnak, ugyanis a Biden adminisztráció a Tesla-rivális „kombinált töltési rendszert” (CCS) fogadott el szabványként,

ami azért lehet érdekes, mert ez a feltétele annak, hogy a vállalatok több milliárd dollár támogatásra legyenek jogosultak, amiből az ország legforgalmasabb útjainak mentén töltőpontokat létesíthetnének. Úgy tűnik azonban, hogy a három vezető gyártó megkérdőjelezi a Fehér Ház által kijelölt irányt.

A közlekedési miniszter egy korábbi, CNBC-nek adott nyilatkozatából a kialakult trendre már lehetett következtetni. Pete Buttigieg a Ford-Tesla megállapodás után azt mondta, hogy az iparág végül egy rendszer mellett teszi majd le a voksát, de az adapterek a kereszthasználatot is lehetővé teszik.

A Tesla, a GM és a Ford együtt az Egyesült Államok jelenlegi elektromosautó-eladásainak mintegy 70 százalékát adja. Ugyanakkor

iparági vezetők szerint az eltérő töltőcsatlakozókból adódó használati nehézségek akadályozzák az elektromos járművek szélesebb körű elterjedését.

Fotó: AFP

Mindenesetre a két gyártó vezetője optimistán nyilatkozott. Musk szerint a megállapodás nagyszerű fejlemény az elektromos autózás fejlődése szempontjából, míg Mary Barra lelkesedését az ügylettel járó 400 millió dolláros megtakarítás fokozta.

Hógolyó-effektus

Fogyasztói szempontból a mostani megállapodások elsősorban a Teslának kedveznek, persze a hálózatot ki is kellett építeni korábban, Muskék vagyonokat költöttek erre. A legtöbb autógyártó „külsős partnerre” bízta a hálózat kiépítését és üzemeltetését, és maga nem is vágott bele a gigantikus projektbe. A nagyságrendeket jól mutatja, hogy a Tesla Superchargerek képezik a kanadai, és egyesült államokbeli elektromos gyorstöltő-hámózat 60 százalékát.

Ez hatalmas arány. Beindulhat a hógolyó-effektus, azaz szerintem egyre több gyártó csatlakozik majd a Teslához

–mondta Chris Harto, a Consumer Reports vezető elemzője. Az együttműködés persze a GM-nek, és a Fordnak is kedvező, ugyanis a kontinens legnagyobb töltőhálózatához férhetnek hozzá.

Nagy átalakulás jöhet

Tény, hogy a triász szövetsége nyomást gyakorol a többi gyártóra is, ugyanakkor akik már elfogadták a CCS szabványt, nehezen fognak váltani. Emellett a töltőpontgyártó riválisok is nehéz helyzetbe kerülnek, ugyanis termékeikre valószínűleg a vártnál kisebb igény mutatkozhat.

Minden kormányzati hátszél ellenére nem a CCS áll nyerésre Észak-Amerikában

– mondta David Whiston, a Morningstar Research munkatársa. A befektetőket is megérintette az átrendeződés, és amellett, hogy a szövetségre lépő gyártók papírjai raliztak, a független elektromos-töltőállomásokat gyártók cégek részvényeinél az eladók voltak többségben. A Chargepoint és az EVgo részvényei a csütörtöki zárás utáni kereskedésben 4 százalékkal csökkentek.

A GM a bevezetésről annyit mondott, hogy supercharger-csatlakozókkal 2025-től szerelik fel autóikat, de már jövőre mindegyik tulajdonos használhatja a 12 ezer Tesla gyorstöltőt, adapter segítségével.

Száguld a Tesla, nyomában a GM és a Ford



Pénteken 5 százalékot, 244 dollár fölé pattant a Tesla árfolyama, ráadásul a részvény immár a 11. egymást követő tőzsdenapon emelkedik. A GM részvénye 3 százalékot, a Ford papír pedig 2 szá-zalékot ugrott.

Musk és a Tesla sakkozik, míg más autógyártók dámajátékot játszanak

- írta Dan Ives, a Wedbush elemzője kommentárjában, aki egyúttal a Tesla célárát 215 dollárról 300 dollárra emelte.